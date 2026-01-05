Los creadores de Stranger Things destrozan la teoría Montauk

Archivo - STRANGER THINGS: SEASON 5. Millie Bobby Brown As Eleven In Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX 2025 - COURTESY OF NETFLIX - Archivo

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Stranger Things ha llegado a su inevitable final tras casi 10 años y cinco temporadas. Los hermanos Duffer, sus creadores, han desmentido una teoría extendida tras el final y que apuntaba a la puesta en marcha de un spin-off de la serie con dos de sus protagonistas más carismáticos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Esta hipótesis, denominada como 'La teoría Montauk', tiene su origen en el epílogo del capítulo final, que se sitúa 18 meses después de la derrota de Vecna en el Abismo y el sacrificio de Once (Millie Bobby Brown).

En una romántica cena, Jim Hopper (David Harbour) le pide matrimonio a Joyce Byers (Winona Ryder) durante una cena romática y ella acepta. Jim sugiere a la madre de Will (Noah Schnapp) que deberían irse de Hawkins y mudarse a Montauk, donde hay una vacante como jefe de policía. Muchos vieron abierta la posibilidad de que los Duffer estuvieran insinuando un spin-off protagonizado por la pareja, sin embargo, nada más lejos de la realidad.

"Ross quería introducir lo de Montauk, pero yo no quería que la gente pensara que iba a haber un spin-off ambientado allí. No, en realidad me parece un detalle muy bonito y me alegra que esté ahí", afirmó Matt Duffer a Collider.

Sus palabras confirman que no habrá un spin-off centrado en los personajes de David Harbour y Winona Ryder en Montauk, como habían especulado apresuradamente algunos fans en las redes. Y es que el nombre de esa localidad tiene una larga historia relacionada con Stranger Things, como bien saben muchos de los fans de la serie.

#StrangerThings5 WAIT HOPPER WANTS TO GO TO MONTAUK?!!! #montauk that is where the whole story of Papa’s Dad started 👀👀👀 is that the spinoff town?!!! pic.twitter.com/uCrw6x2UmU — sean metellus (@Dapperstrated) January 1, 2026

"La verdad es que fue muy difícil para todos los actores cerrar la puerta a esta historia y a sus personajes", explican los creadores que remarcan que este guiño a Montauk no implica abrir la puerta a relatar una historia para Hopper y Joyce, pese a las teorías de los espectadores sobre una nueva trama relacionada con los experimentos a los que fue sometida Once.

"Este es el final de la historia de estos personajes, ¿de acuerdo?", aseguró Duffer. "Pero todos estamos de acuerdo en que era lo que había que hacer. Y Netflix, nadie nos está presionando para que traigamos de vuelta a ninguno de estos personajes", zanjó Matt Duffer, despejando así cualquier atisbo de duda.

Dicho esto, conviene recordar que la alusión a Montauk no es casualidad. Como muchos recordarán, la historia de Once (Millie Bobby Brown) en Stranger Things tiene una inspiración real, y esta son los estudios y experimentos que se hicieron con la aprobación del Gobierno de los Estados Unidos, conocidos como Proyecto Montauk.

Precisamente, Montauk iba a ser el título original de la serie hasta que se cambió la ubicación de este emplazamiento, en Long Island, por Hawkins, Indiana. La mayor parte de lo que se conoce sobre estos estudios pseudo-científicos proviene de una serie de libros y entrevistas publicados por Preston B. Nichols, quien en 1982 lanzó The Montauk Project: Experiments in Time, una obra que abordaba esos presuntos programas secretos que mezclaban ciencia con técnicas esótericas con el objetivo de desarrollar facultades telepáticas e incluso viajes en el tiempo y el espacio.

La instalación finalmente fue cerrada en 1981 gracias al revuelo que causó el libro de Nichols. No hay pruebas de que se hayan llevado a cabo viajes en el tiempo, ni que se hayan secuestrado niños para someterlos experimentos y técnicas de control mental, como narra el libro.

Pero, sea esto cierto o no, este relato -y, en particular, ese lugar- sirvió perfectamente a los Duffer como inspiración para crear el Laboratorio Nacional de Hawkins, donde se investigan los misterios del Mundo del revés. Uno de los que respaldó, al menos en parte, el aparentemente rocambolesco relato de Nichols fue Al Bielek, quien aseguraba que sus recuerdos habían sido reprimidos y que varios científicos los protegían celosamente para que la verdad no se conociera.

Según él, su verdadero nombre era Edward Cameron, y tanto él como su hermano, Duncan Cameron, habían sido enviados al futuro desde 1943, mientras estaban a bordo de un acorazado, a través de un agujero de gusano, como parte de los experimentos que el Gobierno de Estados Unidos realizaba para lograr que sus barcos se ocultaran de los radares nazis. Este acorazado apareció en 1983, y él, junto con su hermano, nadaron hasta una isla cercana. Al descubrirlo, los científicos los enviaron hacia atrás en el tiempo, en lo que más tarde se conocería como El Experimento Filadelfia, que incluso inspiró una película del mismo nombre.

A partir de esta historia, real o no, surge otra versión: aparentemente, el Gobierno se dio cuenta de que Duncan Jones, en su versión joven de 1963, poseía poderes psíquicos, y por ello comenzaron a realizar estudios con él en Montauk.