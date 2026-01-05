Stranger Things 5: Millie Bobby Brown sabe si Once está viva tras el final... Y "juró guardar el secreto" - NETFLIX

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

El último episodio de Stranger Things concluyó la historia de Once casi una década después de su presentación en la serie, pero lo hizo con un desenlace lo bastante abierto como para mantener vivas las teorías al respecto. Matt y Ross Duffer, cocreadores de la ficción, han revelado que ellos y Millie Bobby Brown tienen la respuesta definitiva al destino real de la protagonista tras el final, que llegó a Netflix el 1 de enero.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El cierre del fenómeno de Netflix muestra a Once sacrificándose en el Mundo del Revés mientras este colapsa con ella dentro. "No solo está impidiendo que el gobierno haga más daño, sino que más niños y niñas experimenten lo que ella vivió", expresaron los showrunners del proyecto sobre la aparente muerte del personaje interpretado por Brown. Sin embargo, en un epílogo ambientado 18 meses después de la victoria contra Vecna, Mike juega con sus amigos una última campaña de Dragones y Mazmorras, encuentro donde les plantea la teoría alternativa en la que ella habría fingido su fallecimiento con la ayuda de Kali y que está sana y salva en un lugar remoto.

"No sé cuál es la respuesta. Esto es ambiguo. Quiero decir, estás escribiendo desde un punto de vista en el que entiendes cuál es la verdad y cuál es la realidad", responde Matt Duffer en el podcast Happy, Sad, Confused sobre su propia interpretación a un final diseñado para que que cada espectador decida libremente si creer que Once está viva o no. No obstante, el artífice de Stranger Things revela poco después que "Ross y yo lo sabemos y justo estábamos hablando de ello con Millie", pero que no planean compartirlo: "Creo que le quita fuerza al final decir a la gente qué estabas pensando mientras lo escribías".

En esa misma conversación, Matt Duffer añade que Brown sí que tiene su propia respuesta cerrada sobre el destino de Once, pero advierte que "ella tampoco te lo va a decir, no pierdas el tiempo". El responsable de la serie asegura que "Millie juró guardar el secreto", pero cuando Ross Duffer sugirió que quizá la actriz se lo ha contado a Noah Schnapp, actor que encarna a Will en Stranger Things y mejor amigo de Brown en la realidad, escribió a la intérprete en mitad de la entrevista para comprobarlo.

"Le dije: 'No se lo digas a Noah', y ella contestó: 'Por supuesto que no'. Ella lo sabe. Queremos mucho a Noah, pero no le confiamos secretos relacionados con la serie", apunta el director.

En cuanto a una hipotética secuela de Stranger Things que despeje las dudas de qué es de Once tras el final, los hermanos Duffer revelaron que no existe un plan para desarrollar una continuación centrada en los mismos personajes. "Hemos terminado de contar todo lo que queríamos contar sobre estos personajes, esta historia y el Mundo del Revés. Esto es el final de su historia. Es el final de Mike y Once, de Joyce y Hopper", manifestaron.

El tándem creativo ha defendido en múltiples ocasiones que la ficción funciona como un relato sobre la transición de la infancia a la vida adulta. Esa idea, según comentaron, es incompatible con una secuela. "No hay intención de contar esa historia porque Stranger Things es una historia sobre la llegada a la madurez. Quiero decir, supongo que una secuela podría ir sobre una crisis de los cuarenta. ¡Eso suena realmente poco interesante! No sé cómo eso podría leerse como otra cosa que no fuera un descarado intento de sacar dinero", opinaron con contundencia.

En paralelo, este 2026 llegará a Netflix la serie Relatos del 85, spin-off de animación ambientado entre la segunda y la tercera temporada que sigue al grupo enfrentándose a nuevos monstruos del Mundo del Revés mientras investigan un misterio paranormal que sacude Hawkins. Los Duffer también han hablado de un spin-off en imagen real sobre el que están "realmente emocionados por explorar nuevos personajes y una nueva mitología con el espíritu de Stranger Things". "Aunque está relacionado en cierto modo, es en realidad una historia completamente diferente, con una ubicación completamente diferente y con actores y personajes completamente diferentes. Es independiente, una entidad propia", desvelaron.