El momento más sanguinario del final Stranger Things: ¿Por qué es Joyce quien decapita a Vecna?

MADRID, 4 Ene. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix el último episodio de Stranger Things, que reúne a los protagonistas de la serie en el tramo decisivo de su lucha contra Vecna. Aunque cada personaje desempeña un papel clave en el enfrentamiento final, Joyce Byers protagoniza uno de los momentos más destacados de la batalla, y los hermanos Duffer, creadores de la ficción, han explicado por qué se lo reservaron a ella.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el 5x08, con Vecna ya derrotado y agonizante, la escena coloca en primer plano al personaje interpretado por Winona Ryder, hacha en mano, para asestar el golpe de gracia al villano y poner fin al sufrimiento de Hawkins. "Has jodido a la familia equivocada", le espeta Byers al antagonista antes de descargar un golpe en el cuello tras otro hasta decapitarlo.

"Hablamos muchísimo sobre quién debía asestar el golpe final a Vecna, y de verdad fuimos pasando por todo el mundo, pero al final nos pareció que tenía que ser Joyce", revela Ross Duffer en una entrevista con Tudum, donde explica que la eligieron "porque en la temporada 1 Joyce es la primera que realmente actúa, la primera que cree que estaba pasando algo extraño". "Ese amor feroz que tiene no solo por Will, sino por su familia y por los demás, es un superpoder a su manera. Así que pensamos que, si alguien iba a derrotar a este tipo, tenía que ser Joyce", añade el cocreador de Stranger Things.

Sobre la elección del arma con la que el personaje de Ryder acaba con Vecna, el showrunner del fenómeno de Netflix asegura que era una deuda pendiente con ella. "Ella usa el hacha al principio de la temporada, pero solo da golpetazos al Demogorgon, y queríamos que la utilizara de verdad", señala Duffer, que recuerda que "incluso ya en la temporada 1, ella es feroz y estaba lista para usarla, pero nunca llegó a hacerlo": "Pensamos que sería un buen pago, después de nueve años, ver de verdad cómo utiliza el hacha y mata a este tipo".

El momento en el que Joyce remata a Vecna trae consigo otro hito interno de la serie, pues supone la primera vez que los Duffer incuyen voluntariamente la palabra "fuck" (joder) en Stranger Things. "No habíamos usado la palabra que empieza por f en la serie, y llevábamos tiempo buscando el momento para hacerlo", apunta Duffer, que opina que, como "Dacre [Montgomery] la masculló sin que quisiéramos en la temporada 3, eso no cuenta como la primera vez". El director de Stranger Things asegura que "buscábamos un momento que de verdad mereciera un lenguaje más fuerte y pensamos 'bueno, si vamos a cruzar esa línea, este es el momento. Démosela a Winona'".