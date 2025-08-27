El sabio consejo de Sophie Turner (Juego de Tronos) a los niños protagonistas de la serie de Harry Potter - HBO / - HBO

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Entre la euforia que supuso para los fans de Harry Potter conocer que Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout interpretarán a Harry, Hermione y Ron en la serie que prepara HBO Max, también afloraron preocupaciones por el nivel de exposición al que estarán sometidos los intérpretes de 11 años. Una de las voces que se ha pronunciado es la de Sophie Turner, actriz durante cuya adolescencia encarnó a Sansa Stark en el fenómeno global Juego de Tronos.

"Veo a los niños que están a punto de protagonizar Harry Potter y me dan ganas de abrazarlos y decirles: 'Todo va a salir bien, pero no os acerquéis a las redes sociales'. Seguid con vuestros amigos de siempre, viviendo en casa con vuestra familia y aseguraos de que vuestros padres os acompañen. Es fundamental tener esa base junto a las cosas grandes y locas que vais a hacer", declara Turner en una entrevista con Flaunt.

La insistencia de Turner en mantenerse lejos de las redes obedece a su propia experiencia con ellas, que califica de devastadora: "Las redes sociales no se volvieron algo tan importante hasta después de empezar a trabajar en Juego de Tronos, así que tuve un par de años de paz y tranquilidad. Luego tuve que adaptarme. Las redes sociales tuvieron un impacto enorme en mi salud mental, más de lo que podría imaginar. Casi me destrozan en varias ocasiones".

Aunque Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, el Trío de Oro en las películas de Harry Potter, también lidiaron desde muy jóvenes con una exposición mediática enorme, las redes sociales eran entonces incipientes. En cambio, los nuevos intérpretes de Harry, Hermione y Ron crecerán en un ecosistema hiperconectado dominado por Instagram, TikTok y X, con ciclos de reacción inmediata, escrutinio constante y debates virales en torno a cualquier detalle.

Esta presión añadida convierte la gestión de la imagen pública y el bienestar digital en un reto tan relevante como el propio trabajo interpretativo. No hay más que ver cómo cada anuncio de casting de la serie de Harry Potter desata un debate encendido en internet.

El rodaje de la serie, cuya primera temporada consta de ocho episodios, ya ha comenzado en los estudios Warner Bros. Leavesden, a las afueras de Londres. La ficción, que llegará a HBO Max en algún punto de 2027, abarcará siete temporadas, una por cada volumen de la saga literaria de Rowling, y apunta a convertirse en uno de los grandes eventos televisivos de los próximos años.

Además de McLaughlin, Stanton y Stout, entre el profesorado de Hogwarts ya se han confirmado varias caras muy reconocibles: Nick Frost será Rubeus Hagrid; John Lithgow, Albus Dumbledore; Paapa Essiedu, Severus Snape; Janet McTeer, la profesora McGonagall; Luke Thallon, el profesor Quirrell; y Paul Whitehouse, Argus Filch.

Otras incorporaciones recientes al reparto incluyen a Tristan y Gabriel Harland como Fred y George Weasley; Gracie Cochrane como Ginny Weasley; Rory Wilmot como Neville Longbottom; Amos Kitson como Dudley Dursley; Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch; y Anton Lesser como Garrick Ollivander.