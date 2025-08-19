MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

El rodaje de la serie de Harry Potter de HBO, cuya primera temporada tendrá ocho episodios, ya ha comenzado en los estudios Warner Bros. Leavesden, situados a las afueras de Londres. La ficción, que llegará a la plataforma en algún punto de 2027, ha anunciado el fichaje de los hermanos Weasley, el alocado clan de Ron, el mejor amigo de Harry.

El anuncio se ha hecho a través de una publicación de Instagram de la cuenta oficial de Harry Potter en la que se ve a Alastair Stout (Ron Weasley) con los nuevos fichajes. Tristan y Gabriel Harland (The Last Kingdom) tomarán el testigo de James y Oliver Phelps como los traviesos gemelos Fred y George Weasley, mientras que Gracie Cochrane, que debutó en Blitz, encarnará a Ginny Weasley, que en las películas originales estuvo interpretada por Bonnie Wright.

"Charlie está en Rumanía en este momento, pero se unirá a nosotros muy pronto", afirma el texto que acompaña a la fotografía refiriéndose al segundo hermano de la familia. Queda por confirmar quién interpretará a Percy Weasley, el aplicado hermano de Ron; Bill, el hermano mayor y al padre de Ron, Fred, George y Ginny, Arthur Weasley, a quienes dieron vida Chris Rankin, Domhnall Gleeson y Mark Williams respectivamente en la saga original.

El reparto de la serie estará encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y el mencionado Alastair Stout como Ron Weasley. Los tres jóvenes actores tomarán así el testigo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes dieron vida a los protagonistas de la saga cinematográfica.

Las incorporaciones más recientes al reparto son las de Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander, que se suman a los ya confirmados John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirrell y Paul Whitehouse como Filch.

La serie de Harry Potter aterrizará en algún punto de 2027 en HBO Max y constará de siete temporadas, una por cada volumen de la saga literaria de Rowling. La ficción está escrita y producida por Francesca Gardiner. Mark Mylod será el productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie para HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La serie está producida por J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, y David Heyman, de Heyday Films.