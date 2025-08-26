Sophie Turner defiende la brutal violación de Sansa en Juego de tronos: "Estábamos haciendo justicia a las mujeres"

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

A lo largo de sus ocho temporadas, Juego de tronos estuvo repleta de brutales momentos que quedaron en el recuerdo de los fans. Y uno de las más polémicos fue la violación de Sansa Stark en su noche de bodas con Ramsay Bolton, escena que la propia actriz ha defendido recientemente, explicándola como una forma de "justicia a las mujeres".

"Sentí, y sigo sintiendo, que Juego de tronos sacó a la luz cosas que mucha gente pensaba: 'Dios mío, no se puede mostrar ese tipo de cosas', y entiendo que pueda resultar perturbador, entiendo perfectamente ese punto de vista", expresó Sophie Turner en una entrevista concedida a Flaunt.

"Pero sentí que, en realidad, estábamos haciendo mucha justicia a las mujeres y a la lucha que han tenido que librar durante cientos de miles de años: el patriarcado, ser tratadas como objetos y sufrir agresiones sexuales constantes. No creo que haya ninguna mujer que conozca que no haya sufrido alguna forma de eso", declaró la intérprete, añadiendo que, aun hoy en día, cuando dice esto, muchos hombres no la creen. "Y eso es porque no hablamos lo suficiente sobre ello, lo evitamos", señaló.

La actriz admitió que, de haber sido estrenada hoy en día, Juego de tronos incluiría "algunas advertencias sobre contenido sensible", pero se declara "orgullosa" de haber formado parte de una serie que "no rehuyó mostrar las atrocidades que sufrían las mujeres en aquella época". "Me siento orgullosa de haber formado parte del debate", aseguró.

Parte de la polémica que suscitó la violación de Sansa, que en la ficción de HBO se mostraba en el sexto episodio de la quinta temporada, titulado Nunca doblegado, nunca roto, manó de que esta no era una escena que narrasen los libros, en los cuales no existe ninguna boda entre Sansa y Ramsay. "Tomamos la decisión de no rehuir lo que realmente sucedería en la noche de bodas de estos dos personajes, la realidad de la situación y la realidad de este mundo en particular", argumentó en declaraciones a Entertainment Weekly Bryan Cogman, productor de la ficción y guionista del episodio en cuestión.

Por aquel entonces, también Turner habló en favor de la escena. "Lo único que Sansa sigue siendo, a pesar de lo que le ha pasado, es fuerte. No se le puede culpar por ello... Sansa, sí, ha pasado por muchas cosas, pero ha desarrollado algunas habilidades gracias a Cersei, Margaery y otras personas, y sigue siendo igual de fuerte... podría haber respondido [en la escena de la noche de bodas]. Pero no lo hizo. Ella trama sus planes en su mente en lugar de hacerlo abiertamente", defendió la actriz en la Comic-Con de 2015, según recoge Variety.