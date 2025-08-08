Archivo - La serie de Harry Potter confirma a la plana mayor de Hogwarts con Dumbledore, Severus Snape y compañía - MAX - Archivo

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

En los últimos tiempos, Harry Potter y su enorme comunidad fan han sido el foco de numerosas polémicas debido a los controvertidos comentarios de su creadora, J.K. Rowling, que ha sido tachada de tránsfoba. Así, algunos ven cualquier vinculación con la franquicia como un apoyo a dichas opiniones y no dudan en criticar a los actores que formarán parte del reparto de la serie de Max o aquellos que prestarán su voz en los nuevos audiolibros.

"A mis fans LGBTQ+, y especialmente a la comunidad trans: quiero abordar directamente las preocupaciones que se han planteado sobre mi participación en este proyecto", expresó en sus redes sociales Michelle Gomez, que recientemente se reveló que forma parte de Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions, como la responsable de dar voz a la profesora Minerva McGonnagall.

michelle gomez made a statement on insta pic.twitter.com/SfJowXLq3T — odd gorl! 🌸🍉 (@oddgorl23) August 7, 2025

"Os escucho y entiendo por qué esto es doloroso para muchos. Quiero dejar claro que estoy del lado de las personas trans y que apoyo sus derechos, plenamente y sin reservas", proseguía el mensaje de la actriz quien, según recoge ComicBook, habría hecho una donación a Callen-Lorde, una organización benéfica que proporciona atención médica a la comunidad LGBTQ+.

La intérprete explicó asimismo que, cuando aceptó el papel, lo hizo "como alguien que siempre ha amado las historias y lo que significaban para tanta gente, especialmente para aquellos que encontraron consuelo e identidad en ese mundo". "Ahora entiendo más claramente lo profundamente complicado y doloroso que puede resultar este vínculo, y me lo tomo muy en serio. Ser un aliado significa escuchar incluso cuando resulta incómodo y asumir la responsabilidad cuando es necesario. Me comprometo a hacer ambas cosas", concluyó.

No obstante, el mensaje de la actriz no ha sido bien recibido por muchos de aquellos que precisamente censuraban su vinculación al proyecto. Y es que, según sostienen los fans más críticos, cualquier apoyo a la franquicia sigue enriqueciendo a Rowling.

Junto a Gómez, forman parte del reparto vocal para el audiolibro, Hugh Laurie como Albus Dumbledore, Riz Ahmed como Severus Snape, Matthew Mcfadyen como lord Voldemort, Frankie Treadway como Harry Potter, Max Lester como Ron Weasley o Arabella Stanton como Hermione Granger, un papel que la joven también asumirá en la ficción de Max.

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.instagram.com/reel/DM-YSchpCZA/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

LA RESPUESTA DE NICK FROST A LAS CRÍTICAS

Cabe decir que Gómez no ha sido la única intérprete que ha defendido su participación en un proyecto relacionado con la franquicia. También Nick Frost, que en la nueva serie de Max dará vida al entrañable guardabosques de Hogwarts, Hagrid, se pronunció al respecto.

"Ella [Rowling] tiene derecho a expresar su opinión y yo la mía, pero simplemente no coinciden en absoluto", expresó el actor y cómico en una entrevista concedida a The Observer. Y aunque el intérprete dijo no saber si el debate podría llegar a eclipsar la serie, sí que apuntó que "quizá no debería pasar por alto". "No deberíamos limitarnos a esperar a que se olvide, porque así es más fácil. Quizá deberíamos informarnos mejor", razonó.