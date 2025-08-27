Arranca un nuevo curso en Hogwarts y Warner TV lo celebra con una programación especial de Harry Potter

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

El comienzo de las clases en Hogwarts está a la vuelta de la esquina y Warner TV lo celebrará con el especial Back to Hogwarts. Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, la cadena incluirá en su programación un maratón de la saga Harry Potter y una película que se emitirá a una hora específica... por un motivo muy especial.

Back to Hogwarts arrancará en Warner TV el domingo 31 de agosto. A partir de las 9:00 horas en España, la cadena emitirá un maratón de la saga cinematográfica, que consta de ocho películas. Al día siguiente, el lunes 1 de septiembre, la primera entrega de la franquicia, Harry Potter y la piedra filosofal, podrá verse en el canal a las 10:27 horas. De esta manera, el tren partirá desde la estación 9 y 3/4 a las 11:00 horas tanto en la película como en el evento fan global que tendrá lugar en ese mismo momento en Londres.

Cada 1 de septiembre, miles de fans de Harry Potter alrededor del mundo celebran el evento conocido como Back to Hogwarts, una fecha simbólica que marca el inicio del curso escolar en el Colegio de Magia y Hechicería. Esta tradición reúne a los seguidores de la saga en el andén 9 y 3/4 de la estación King's Cross de Londres, el lugar desde el que parten Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) y Hermione (Emma Watson) para empezar un nuevo curso en las películas.

Así, los espectadores verán el tren partir hacia Hogwarts de la estación justamente a las 11:00, coincidiendo de forma telemática con el evento fan que tendrá lugar en Londres.

A la espera de que el especial llegue a Warner TV, la cadena ha lanzado un vídeo que, acompañado de escenas de las películas en las que los personajes lanzan un encantamiento tras otro con sus varitas, promete haber preparado "una colección de hechizos que te dejarán pegado a la silla".

El maratón de la saga Harry Potter arrancará en Warner TV a las 9:00 horas del domingo 31 de agosto. Al día siguiente, el lunes 1 de septiembre a las 10:27 horas, la cadena emitirá la primera entrega de la franquicia, Harry Potter y la piedra filosofal.