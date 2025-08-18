MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter acaba de comenzar su rodaje y ya se ha filtrado un vídeo del set, en el que puede verse a Rubeus Hagrid caminando junto al joven mago. No obstante, quienes compartieron el clip han confirmado que, aunque sí es Dominic McLaughlin quien aparece interpretando a Harry, a Nick Frost le sustituye su doble de acción en esta ocasión para dar vida a Rubeus Hagrid.

El equipo se encontraba el pasado sábado rodando exteriores en las calles de Londres, concretamente en Borough Street. En el clip, McLaughlin intenta no quedarse atrás caminando junto al doble de Frost. Ambos cruzan una calle abarrotada de coches y en la que hay incluso un autobús rojo de dos pisos, tan característicos de la capital inglesa.

Esta secuencia bien podría corresponderse con el momento en el que Hagrid acompaña a Harry al Callejón Diagon para comprar todo lo que necesita para su primer curso en Hogwarts. Se trata de un pasaje de los libros que en las películas fue relatado de forma un poco diferente, por lo que brinda a la serie la oportunidad de ceñirse más a la novela. El equipo de la ficción ya afirmó que mantenerse fieles a la historia de los libros de Rowling, productora ejecutiva de la serie, era una de sus prioridades.

En Harry Potter y la piedra filosofal, la primera entrega de la saga de novelas, Hagrid trae de vuelta a Harry a casa de sus tíos después de pasar el día comprando varitas, uniformes y demás artilugios. Por tanto, fueron los Dursleys quienes le llevaron a la estación para encontrar allí el Andén 9 y 3/4. Sin embargo, en la película homónima, Hagrid le lleva directamente desde el Callejón Diagon hasta la estación de King's Cross, donde le abandona a su suerte para que busque el andén escondido.

A pesar de ser algo habitual en las adaptaciones de novelas a la pantalla, algunos fans de Harry Potter consideraron que las películas omitieron o modificaron aspectos esenciales de la trama. La serie de HBO tiene previsto prolongarse hasta una década, con un total de siete temporadas, una por cada libro de la saga. Y parece que ese tiempo extra de metraje podría dedicarse a incluir momentos de transición o pequeños detalles que sí aparecen en los libros y que quedaron fuera de los largometrajes.

La serie de Harry Potter se está rodando en los estudios Warner Bros. Leavesden, situados en las afueras de Londres. Aunque aún no cuenta con fecha oficial de estreno, se espera que llegue a HBO Max a principios de 2027.