J. K. Rowling publicará dos nuevos libros de Harry Potter en 2027 - HBO MAX

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

La adaptación a la pequeña pantalla de Harry Potter y la piedra filosofal llegará el 25 de diciembre a HBO Max. Entretanto, J. K. Rowling continuará expandiendo el mágico mundo de Hogwarts con la publicación de dos nuevos libros de su icónica saga.

Según informa CBR, estas dos nuevas entregas saldrán a la venta el 23 de febrero de 2027, apenas unas semanas después de que concluya la temporada 1 de la serie, aunque en Estados Unidos llegarán el 2 de marzo. Se trata de una serie de obras ilustradas y coleccionables que forman parte de la colección Pocket Potters - Little Guides to the Harry Potter Stories.

La primera de estas nuevas entregas lleva por título Pocket Potters: Professor McGonagall y está dedicada a la emblemática profesora de Hogwarts, Minerva McGonagall, a quien interpretó Maggie Smith en la saga cinematográfica protagonizada por Daniel Radcliffe y Janet McTeer en la ficción de HBO Max. Al igual que el resto de libros de la colección, hace un repaso por algunos de los personajes más icónicos de Hogwarts.

LOS LIBROS AMPLIARÁN CURIOSIDADES SOBRE LOS PERSONAJES

Este libro, que cuenta con ilustraciones de Natalie Smith, contendrá entre sus páginas, al igual que otros títulos de la colección, curiosidades y citas relacionadas con el personaje. El segundo libro se titula Pocket Potters: Fred and George Weasley, un libro dedicado a los icónicos gemelos y hermanos mayores de Ron y Ginny.

La obra, que cuenta con las llamativas ilustraciones de Helen Brady, permitirá a los lectores conocer más a fondo a Fred y George, recordar algunas de sus mayores travesuras y descubrir nuevos detalles sobre su peculiar conocimiento de los pasadizos secretos de Hogwarts.

Ambos libros, de 32 páginas y editados en tapa dura, serán la octava y novena entrega de la colección Pocket Potters, respectivamente. Las anteriores publicaciones estuvieron centradas en personajes como Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, el profesor Albus Dumbledore, Luna Lovegood, Rubeus Hagrid y Dobby. Los dos títulos ya están disponibles para su reserva y, al igual que las siete entregas anteriores de la colección, están escritos por J. K. Rowling.