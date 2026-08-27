Rupert Grint retomará su papel como Ron Weasley en Harry Potter y el legado maldito - WARNER BROS.

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Rupert Grint retomará su rol como Ron Weasley en la obra de teatro de Broadway Harry Potter y el legado maldito. El actor que dio vida a Ron en las películas tomará así el relevo de Tom Felton, que ha encarnado a Draco Malfoy tanto en la saga cinematográfica de Harry Potter como en El legado maldito, y que abandonará la producción en enero de 2027.

La compañía responsable de la obra teatral, Sonia Friedman Productions, ha compartido vía Instagram un vídeo anunciando la incorporación de Grint. El actor volverá a encarnar a Ron Weasley, esta vez sobre las tablas, en el Lyric Theatre, entre el 2 de febrero hasta el 30 de mayo del año que viene.

El legado maldito adapta la obra escrita por Jack Thorne, John Tiffany y J.K. Rowling, autora de las novelas originales de Harry Potter. La trama se desarrolla 19 años después de los acontecimientos de Las reliquias de la muerte, con Harry, Ron y Hermione, ya adultos, embarcándose en una nueva aventura para salvar el mundo mágico después de que los hijos de Harry y Draco, que se hacen amigos en Hogwarts, cambien en el curso de la historia al viajar al pasado, provocando el regreso de Voldemort.

RUPERT GRINT, "DESEANDO" REENCONTRARSE CON RON WEASLEY

"Ron Weasley ha formado parte de mí desde que tenía once años y estoy deseando reencontrarme con él en esta etapa de la vida", ha expresado Grint en un comunicado. "Hay algo muy especial en cerrar el círculo y volver a meterme en la piel de Ron ahora que ambos somos padres; de alguna manera, resulta a la vez muy familiar y completamente nuevo. Y la alegría de volver a Broadway, esta vez en un papel que ha marcado tanto mi vida, es realmente emocionante", continúa el actor, cuya incorporación a El legado maldito marcará su regreso al teatro tras protagonizar It's Only a Play en 2014.

"La primera vez que vi El legado maldito en el escenario, me quedé alucinado, y estoy deseando volver a pisar el andén 9 y 3/4 y retomar la historia donde la dejé", expresa Grint. El actor tiene pendiente el estreno de Scrooge y los fantasmas de la Navidad el 13 de noviembre, y ha protagonizado recientemente el thriller Nightborn, que vio la luz en la Berlinale el pasado mes de febrero.

"La interpretación de Rupert Grint como Ron Weasley en las ocho películas de Harry Potter definió para varias generaciones lo que significa ser un amigo leal y valiente, incluso ante la adversidad y las dificultades", han expresado en un comunicado conjunto los productores de la obra, Sonia Friedman y Colin Callender. "Su regreso tiende un poderoso puente entre la historia de la que el público se enamoró por primera vez y la historia de familia, legado y paso del tiempo que Harry Potter y El legado maldito lleva adelante", aseguran.

Por otra parte, HBO continúa el rodaje de la serie de Harry Potter, cuya primera temporada llegará a la plataforma el 25 de diciembre. La ficción adaptará las novelas de Rowling dedicando una temporada a cada libro, lo que permitirá incluir pasajes que quedaron fuera de las películas.