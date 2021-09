¿Quién es el Thor protagonista del episodio 1x07 de What If de Marvel?

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

El séptimo episodio de '¿Qué pasaría si...? (What If...?)' de Marvel, que llega a Disney+ este miércoles 22 de septiembre, tendrá a Thor como protagonista. La Casa de las Ideas ha compartido el póster del capítulo, que muestra un joven y enérgico Dios del Trueno y que apunta a que se explorará la juventud del superhéroe nórdico.

Disney+ está cuidando al máximo los tiempos de promoción de 'What If'. Al ser una serie con capítulos presuntamente independientes unos de otros, que visitan realidades paralelas, Marvel Studios revela cuál será el protagonista de la historia con el lanzamiento de un cartel en los días previos a la llegada del episodio. El Thor que protagoniza el póster luce de forma muy similar al de la cinta de 2011, aunque se aprecian varias diferencias.

La primera es que el héroe asgardiano luce un traje con adornos dorados que nunca había llevado en las anteriores producciones del UCM. Además, puede observarse que su rostro no tiene su habitual barba, remarcando así su juventud. El australiano Chris Hemsworth retoma su papel para esta entrega de animación.

