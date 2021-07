El disparatado cameo en Loki 1x05 enloquece a los fans: "Los sueños se hacen realidad"

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Hace ya varios capítulos que Loki dejó claro que prácticamente cualquier cosa tenía cabida en el Multiverso y que los espectadores podrían llegar a ver las variantes más locas de algunos de los personajes más famosos de Marvel.

Al final del cuarto episodio la serie presentó al Loki Cocodrilo, un reptil nada amigable con la diadema de cuernos típica del Dios del Engaño. Pero lo que nadie esperaba ver era a la versión rana de Thor.

Durante la secuencia en que el personaje interpretado por Tom Hiddleston es llevado por las demás variantes de Loki hasta su base secreta, la cámara desciende a través del suelo para mostrar que bajo la superficie se encuentran enterrados algunos de los elementos más emblemáticos del Universo Cinematográfico Marvel. Y, entre ellos, aparece una curiosa versión rana de Thor encerrada en un tarro... saltando una y otra vez para intentar alcanzar el Mjölnir que también está enterrado justo encima.

Y, en contra de lo que pueda parecer... sí, el Dios del Trueno en su versión anfibia, conocido como Throg, es canon en los cómics de Marvel. En las grapas, Thor es convertido temporalmente en una rana por Loki. A pesar de ello, el Dios del Trueno es capaz de mantener sus poderes y usar el su martillo.

Esto sucede en el número 365 de Thor como indica la pegatina que hay en el bote. Que Thor se convierta en rana no es algo totalmente nuevo en el UCM, ya que también se menciona en Thor: El Mundo Oscuro, donde Loki se jacta de transformar al Dios del Trueno en anfibio.

La reacción de los fans ante este genial y divertido cameo no se ha hecho esperar, ya que tras ver el episodio han inundado Twitter con sus comentarios:

Thor rana tratando de alcanzar el Mjiolnir es lo que no sabía que necesitaba ver #loki pic.twitter.com/uhULVvCEpG

El cameo inesperado pero más amado por los todos. Si, es Frog Thor. Es la primera aparición en el UCM pero no en una serie (tuvo un episodio en S.M: Ultimate). Historia breve: Loki hechiza a Thor y se convierte en rana. Incluso deja un pedazo de Mjölnir bajo una piedra. pic.twitter.com/tKMoigbxmP

frog thor fue algo que no esperaba #Loki pic.twitter.com/iVFtsehIdh

They're definitely setting up the Pet Avengers#Loki #LokiWednesdays #AlligatorLoki #Throg pic.twitter.com/osXdKlpINp