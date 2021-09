La joven Shuri de What If 1x06 encandila a los fans de Marvel: "Desde niña y ya tan inteligente"

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

El sexto episodio de What If...? (¿Qué pasaría si...?) ha viajado hasta los orígenes del Universo Cinematográfico Marvel mostrando qué hubiera ocurrido si Killmonger hubiera salvado a Tony Stark de su secuestro por parte de la organización terrorista conocida como Los Diez Anillos. Una premisa que ha servido para traer de vuelta a un gran número de caras conocidas en la saga, desde Black Panther hasta Klaw, sin embargo hay uno que ha destacado por encima de todos, robando el corazón de los fans: Shuri.

La hermana del príncipe T'Challa de Wakanda ha aparecido en el capítulo a una edad mucho más temprana de la que debutó en Black Panther, concretamente con diez años. Ver a la joven heroína tan pequeña y a la vez tan brillante como en el resto de sus apariciones, ha hecho que los fans no hayan podido evitar enamorarse de ella.

La red se ha llenado de post dedicados a "apreciar" al personaje de la pequeña Shuri en este capítulo, a la que consideran toda una monería

Pero no solo ha sido su aspecto infantil lo que ha encantado al público, sino cómo ha demostrado ser el personaje más inteligente y resolutivo de Wakanda y de todo el episodio.

Ok if any #WhatIf episode needed a part 2 it was this one. I NEED to see a US-Wakanda war and more of young Shuri being the smartest person in the room pic.twitter.com/ntIEG4kApV