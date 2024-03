¿Quién Es Quién En El Problema De Los 3 Cuerpos? Guía De Personajes De La Serie De Netflix

MADRID, 21 Mar. (Culturaocio) -

El problema de los 3 cuerpos ya está en Netflix. La serie de ocho episodios adapta la novela homónima del escritor chino Liu Cixin, primera parte de una trilogía. Creada por Alexander Woo, productor de True Blood o The Terror, y por los showrunners de Juego de tronos, David Benioff y D.B. Weiss, la ficción será una adaptación fiel pero no seguirá al pie de la letra la obra original modificando aglunos aspectos de sus tramas e incluso presentando nuevos personajes.

Uno de los cambios que destacan los creadores en el proceso de adaptación es el de contar con un reparto más diverso: "Queríamos representar, en la medida de lo posible, a toda la humanidad. Queríamos gente de todo el mundo. Intentamos que el reparto fuera muy diverso, internacional, para representar la idea de que no se trata de la lucha de un solo país, sino de una lucha mundial por sobrevivir", explica Benioff en declaraciones al servicio de streaming.

Esta es la lista de los personajes principales de El problema de los 3 cuerpos y los intérpretes que los encarnan:

JOVAN ADEPO ES SAUL DURAND

Conocido por sus papeles en Watchmen, The Stand o Babylon, Adepo encarna a uno de los miembros de los Cinco de Oxford, un grupo de jóvenes científicos e investigadores que serán clave en la lucha de la humanidad por salvar su futuro. Saul es tan brillante como sus compañeros, pero vive menos entregado a su profesión. Es un ayudante de investigación de física que no ha alcanzado su pleno potencial.

JOHN BRADLEY ES JACK ROONEY

Bradley, que ya trabajó con Weiss y Benioff en Juego de tronos dando vida al leal compañero de John Nieve, Samwell Tarly, interpreta en El problema de los 3 cuerpos a otro miembro de los Cinco de Oxford. Su personaje es grosero, directo y adorable. Con una vocación científica mucho menos marcada de sus compañeros, pero también brillante, gracias a su licenciatura en Física, levanta un emporio de aperitivos que lo convierte en multimillonario.

EIZA GONZÁLEZ ES AUGGIE SALAZAR

González (Ambulance. Plan de huida, Godzilla vs. Kong) encarna también a uno de los Cinco de Oxford. Pionera de la nanotecnología, su personaje es una mujer que vuelca su enorme talento en resolver los problemas reales del presente y no los hipotéticos del futuro. Es fuerte, visionaria, de férreas conviciones y... un blanco perfecto para los enemigos de la humanidad.

ALEX SHARP ES WILL DOWNING

Sharp, que ha aparecido en filmes como Los niños de Winton, El juicio de los 7 de Chicago o Timadoras compulsivas, es otro de los Cinco de Oxford. Tierno y genial a partes igual, este joven profesor de Física en un instituto, recibirá una noticia que le cambia la vida y lo obliga a reconsiderar su lugar en el universo.

JESS HONG ES JIN CHENG

Hong es la cara menos conocida del elenco que da vida a los Cinco de Oxford, aunque su personaje es uno de los más decisivos en la trama de El problema de los 3 cuerpos. La actriz interpreta a Jin, una genio de la física teórica, con una sed insaciable de respuestas sobre las grandes preguntas del universo. Su curiosidad podría ser su mayor virtud... o su perdición.

SAAMER USMANI ES RAJ VARMA

Usmani (¿Quién es Ana?, Dilema) da vida a un oficial de la Marina Real británica, un militar entregado a su trabajo. Su relación con su novia, Jin, corre el riesgo de acabar siendo un daño colateral de su colosal misión.

LIAM CUNNINGHAM ES THOMAS WADE

Cunningham es otro rostro conocido por su papel en Juego de tronos, donde interpretaba a Davos, el Caballero de la Cebolla. También se le ha podido ver en títulos como Way Down, The Hot Zone o Hunger. En la serie encarna a Thomas Wade el carismático líder del servicio secreto de élite más importante del mundo y estratega responsable de la defensa planetaria. Tiene una auténtica visión de conjunto y cero escrúpulos. Para él la gente son meros peones... y sus audaces tácticas suelen dar fruto.

BENEDICT WONG ES DA SHI

Wong, conocido por interpretar al hechicero Wong en varias entregas del Universo Cinematográfico Marvel, interpreta en la serie a un agente secreto con un estilo muy peculiar de hacer las cosas y que investiga las misteriosas muertes que azotan a la comunidad científica. Sus interacciones y diálogos con Wade son algunos de los momentos más geniales de toda la serie.

ROSALIND CHAO ES YE WENJIE Y ZINE TSENG ES YE WENJIE DE JOVEN

Mientras que este es el primer papel importante de Tseng, Chao ha aparecido en filmes como Mulan o Yo soy Sam y series como Miami Vice o Star Trek: La nueva generación.

Ye es un prodigio de la astrofísica. Después de perderlo todo en la Revolución Cultural china, se siente muy sola en el universo y ha perdido la fe en sus congéneres. Una decisión que tomó en los años 60 repercute a través de los siglos y quizá perdure hasta el fin de los tiempos.

JONATHAN PRYCE ES MIKE EVANS Y BEN SCHNETZER ES MIKE EVANS DE JOVEN

Pryce es otro intérprete familiarizado con los creadores por dar vida al Gorrión Supremo de Juego de tronos. En su filmografía se incluyen además grandes producciones como The Crown o Piratas del Caribe. Por su lado, Schnetzer ha protagonizado la película Pride (Orgullo) o la miniserie La verdad sobre el caso Harry Quebert.

Mike era un ecologista apasionado que con el paso de los años se ha reconvertido en un magnate multimillonario del petróleo que usa sus recursos para financiar una misión tan secreta como atípica.

MARLO KELLY ES TATIANA

Con una corta filmografía a sus espaldas, Kelly ha aparecido en las series Rétame y Joe vs. Carol. La actriz da vida en El problema de los 3 cuerpos a Tatiana, que se crió en la organización de Mike Evans a cuya misión ha consagrado su vida entera.

SEA SHIMOOKA ES SOFÓN

A Shimooka se le ha podido ver anteriormente en Arrow o MacGyver y encarna en la nueva ficción a un avatar del misterioso juego de realidad virtual que podría ser la clave en la gran trama de El problema de los 3 cuerpos.