Eiza González protagoniza El problema de los 3 cuerpos: "Los humanos no estamos en sintonía sobre cómo afrontar la vida"

LOS ÁNGELES, 20 Mar. (CulturaOcio- Raquel Laguna) -

Eiza González es una de las protagonistas de El problema de los 3 cuerpos, serie de ciencia ficción que llega a Netflix este 21 de marzo de la mano de David Benioff y D. B. Weiss, showrunners de Juego de tronos. Basada en las aclamadas novelas de Liu Cixin, la ambiciosa adaptación es una de las series más esperadas del año.

González interpreta a la científica Auggie Salazar, una pionera de la nanotecnología, un papel de mujer latina muy alejado de los que acostumbra Hollywood. "Me encanta porque se sentía una mujer latina de forma correcta. Es decir, se aleja de la versión estereotipada de una mujer latina e intensifica los aspectos positivos de mi cultura, muy similares a los de la cultura española", señala Eiza en una entrevista concedida a CulturaOcio.

La intérprete describe a su personaje como "una mujer activa, inteligente, ambiciosa, increíblemente talentosa, amable y cariñosa". A su lado está Jovan Adepo, que da vida a Saul Durand, otro brillante miembro de Los Cinco de Oxford que no ha alcanzado su pleno potencial. Adepo destaca el trabajo de colaboración con sus compañeros de reparto. "Mi parte favorita del rodaje fue la colaboración, ir a trabajar a diario y tener espacio para explorar, probar diferentes cosas y ver cómo cada uno se prepara a su manera. Fue una gran experiencia", asegura.

El actor irlandés Liam Cunningham es Thomas Wade, un carismático líder del servicio secreto de élite más importante del mundo y estratega responsable de la defensa planetaria. "Wade es un maníaco, es fantástico. Es un placer interpretarlo porque es firme y decidido", dice entre risas. Benedict Wong da vida por su parte a Da Shi, un agente secreto con un estilo muy peculiar de hacer las cosas. "Shi ha estado en el negocio durante mucho tiempo, es muy bueno en lo que hace. Le gusta ayudar a la gente. Asume el papel de hacer el bien", explica Wong sobre su personaje.

"Cuando ves a estos tipos (Wade y Shi) en la pantalla, no crees que sean los encargados de salvar a la humanidad. Son muy diferentes el uno del otro, pero se complementan perfectamente", concluye Liam Cunningham, para quien ha sido "un placer interpretar la improbable hermandad" entre ambos personajes.

AMENAZA A LA HUMANIDAD

En El problema de los 3 cuerpos, la fatídica decisión de una joven en la China de los años 60 repercute en el presente a través del tiempo y el espacio. A medida que las leyes de la naturaleza se van desvelando ante sus ojos, un grupo muy unido de brillantes científicos se alían con un audaz detective para enfrentarse a la mayor amenaza de la historia de la humanidad. ¿Y si hubiera una amenaza global apocalíptica en el mundo real? ¿Serían los humanos capaces de unirse para salvar el mundo? Eiza González piensa que no, muy a su pesar.

"Me encantaría decir que sí, pero no lo creo. Estamos viviendo crisis humanitarias en el mundo, con múltiples guerras diferentes por todo el mundo. Ahora, más que nunca, no estamos en sintonía en cuanto a cómo afrontamos la vida", señala. La actriz Rosalind Chao se muestra más optimista. "Me gusta creer en la naturaleza bondadosa de los seres humanos. Quiero creer que una gran amenaza global nos unirá y no nos dividirá", opina Chao, quien en la serie interpreta a Ye Wenjie, un prodigio de la astrofísica.

Los actores Zine Tseng, John Bradley, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Saamer Usmani y Jonathan Pryce completan el reparto de El problema de los 3 cuerpos.