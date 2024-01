Malas noticias para la temporada 2 de She-Hulk en Marvel

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de She-Hulk parece que nunca se hará realidad. La protagonista de la serie, Tatiana Maslany, dice tener claro que, tras interpretar a la abogada y heroína de piel verde Jennifer Walters a lo largo de 9 episodios, Marvel no renovará la serie por una segunda entrega.

She-Hulk: Abogada Hulka fue muy criticada antes incluso de su estreno en Disney+ a causa de su CGI. Sin embargo, aunque la serie no terminó de enganchar ni a crítica ni a público, sí que dejó para el recuerdo momentos importantes como la presencia del Daredevil (Charlie Cox) en varios de sus episodios y su romance con la propia Tatiana, el cameo de Wong (Benedict Wong) o la primera aparición en el UCM de Skaar el hijo de Hulk.

Tras la finalización de su primera temporada, no son pocos quienes se preguntan si la serie tendrá una segunda entrega. Y para responder a esta intrigante cuestión, nadie mejor que la propia Maslany.

Para la actriz canadiense, que acudió recientemente al programa NerdIncorrect de Twitch, su futuro en el Universo Cinematográfico Marvel está nada claro. Y cuando le preguntaron si protagonizaría nuevos episodios de She-Hulk: Abogada Hulka, su respuesta fue tan corta como contundente.

"No lo creo. Pienso que desaprovechamos nuestro presupuesto y Disney dijo: 'no, gracias'", sentenció Maslany, dando a entender con sus palabras que la Casa de las Ideas no tiene intención de renovar la serie por una temporada 2 debido a su exorbitante coste.

Esto no significa, ni mucho menos, que su personaje, Jennifer Walters, esté condenado al olvido en el UCM. Y es que, desde hace algún tiempo, los rumores situaban a la prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo) en la trama de Capitán América: Brave New World, aunque, por ahora, se desconoce si finalmente, aparecerá en la cuarta entrega de la franquicia que tras retrasar su fecha de estreno, tiene previsto su lanzamiento en febrero de 2025.