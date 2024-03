MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Netflix aspira a encontrar un nuevo fenómeno global, al nivel de Stranger Things, El juego del calamar, Miércoles o La casa de papel con El problema de los 3 cuerpos. La serie adapta la aclamada saga de novelas de ciencia ficción del escritor chino Liu Cixin. Tras la producción están David Benioff y D. B. Weiss, los showruners que llevarón a la pantalla Juego de Tronos que cambian la fantasía y las intrigas medievales por una trama plagada de conceptos científicos y astrofísicos... algunos ciertamente complejos.

El principal, el que da título a la serie, es 'El problema de los tres cuerpos'. Este se refiere a un problema abierto de física y mecánica clásica que busca crear un modelo con el que determinar el movimiento, posición y velocidad de tres masas que interactúan gravitacionalmente. Es decir, el intento de establecer reglas fijas para la innteracción gravitatoria entre tres objetos masivos en movimiento.

El problema de los tres cuerpos busca, por tanto, predecir los movimientos que van a efectuar tres objetos, por ejemplo, tres planetas, que se atraen gravitacionalmente entre sí. Para resolver el problema de los tres cuerpos, se parte de una posición y velocidad determinadas para cada una de las tres masas. Es decir, en total se tienen 18 valores (3 de velocidad y 3 de posición para cada cuerpo). Con estos valores, se trata de mapear las tres trayectorias en cada momento.

A diferencia del problema de los dos cuerpos, que es posible resolver de forma relativamente sencilla, el problema de los tres cuerpos no puede solucionarse mediante cuadraturas integrales y es que, en realidad, no existe una fórmula demostrada que lo rija. De hecho, una pequeña variación en las condiciones iniciales puede alterar enormemente el resultado, que en muchas ocasiones arroja soluciones caóticas.

A día de hoy, aún no se ha dado con una solución definitiva y universal al problema pese a que se lleva estudiando desde hace 300 años. Aunque eso no quiere decir que la solución no exista. Muchos científicos han tratado el tema y han realizado significativos avances.

Este problema físico jugará un papel muy importante tanto en la trama de las novelas de Liu, como en la serie de El problema de los 3 cuerpos de Netflix, donde la mecánica celeste es clave para el devenir de su historia y el gran giro argumental de esta primera temporada.

"La fatídica decisión de una joven en la China de los años 60 repercute en el presente a través del tiempo y el espacio. Cuando las leyes de la naturaleza se desvelan inexplicablemente ante sus ojos, un grupo muy unido de brillantes científicos colabora con un policía poco ortodoxo para enfrentarse a la mayor amenaza de la historia de la humanidad", señala la sinopsis oficial de la serie.

El problema de los 3 está protagonizado por Jess Hong (The Brokenwood Mysteries), Benedict Wong (Doctor Strange), Liam Cunningham (Juego de tronos), Eiza González (Ambulance. Plan de huida), Jovan Adepo (Babylon), John Bradley-West (Juego de tronos), Alex Sharp (El juicio de los 7 de Chicago) y Jonathan Pryce (Juego de tronos). Todos sus episodios se estrenan en Netflix el próximo jueves 21 de marzo.