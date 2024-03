MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Una de las grandes apuestas de Netflix para este 2024 es El problema de los 3 cuerpos, que aterriza en la plataforma con los ocho episodios que forman su primera temporada. La serie adapta la aclamada saga de novelas del escritor chino Liu Cixin, una obra muy difícil de llevar a la pantalla dada su extensión y complejidad. Los responsables de la ficción son Alexander Woo, productor de True Blood o The Terror, y David Benioff y D.B. Weiss, los showrunners de Juego de tronos.

El libro de Cixin está considerado como ciencia ficción 'hard', es decir, confiere una especial relevancia a los aspectos técnicos o científicos, con fuerte presencia de conceptos relacionados con la física teórica y mecánica orbital, para que sea más o menos plausible. La novela es densa y se la ha considerado inadaptable, pero es de esperar que Netflix la haga más accesible.

De momento, hay algunas claves que conviene tener en cuenta antes de empezar a ver El problema de los 3 cuerpos en Netflix.

LA OBRA ORIGINAL

El problema de los tres cuerpos se publicó en 2008 y se convirtió en un éxito tanto de público como de la crítica. Es la primera novela no escrita originariamente en inglés en hacerse con el premio Hugo, uno de los mayores galardones en la literatura de ciencia ficción y fantasía. La novela es un fenómeno tanto en China como en Occidente, donde ha despertado el interés de personalidades de la talla de Barack Obama, y Mark Zuckerberg.

Se trata de la primera parte de una trilogía. El segundo y tercer libros se titulan El bosque oscuro y El fin de la muerte, respectivamente. A nivel global, la trilogía ha vendido ya más de 32 millones de ejemplares en todo el mundo, cifra que a buen seguro se ve incrementada tras el estreno de la serie en Netflix.

UNA ADAPTACIÓN FIEL PERO NO EXACTA

Como ya hicieran Weiss y Benioff con Juego de tronos, la serie de El problema de los 3 cuerpos pretenderá ser fiel al material original, pero tomándose considerables libertades que Cixin ha aprobado. Así, aunque la ciencia sigue presente, en su salto a Netflix, hay muchos conceptos de física teórica que se han simplificado rebajado así el nivel de complejidad.

"No puedes dedicar cada momento de tu vida durante años a adaptar una obra que no te gusta. Por eso es muy importante para nosotros que la serie se sostenga sobre sus dos patas y funcione para quienes hayan leído los libros y para quienes no los hayan leído", explicaba Benioff para Netflix, declarando su amor y respeto por las novelas.

Otro de los mayores cambios tiene que ver con los personajes y escenarios. El contexto chino de la obra original está presente, pero bastante relativizado por la presencia de muchos más personajes y escenarios occidentales.

Así, una parte de la trama se ha trasladado de China a Londres para adaptarse a una audiencia global, lo que ha dado lugar a nuevos personajes o a que alguno de ellos no sea exactamente igual a su equivalente en la novela. Más diversidad, sí, pero también menos fidelidad al espíritu original de la obra de Cixin, que podría endenderse también en clave de crítica al mundo occidental.

QUÉ ES EL PROBLEMA DE LOS 3 CUERPOS

El título de la serie se refiere a un problema abierto de física y mecánica clásica que busca crear un modelo con el que determinar el movimiento, posición y velocidad de tres masas que interactúan gravitacionalmente. Es decir, el intento de establecer reglas fijas para la interacción gravitatoria entre tres objetos masivos en movimiento.

Este problema físico jugará un papel muy importante tanto en la trama de las novelas de Liu, como en la serie de El problema de los 3 cuerpos de Netflix, donde la mecánica celeste es clave para el devenir de su historia y el gran giro argumental de esta primera temporada.

EL FUTURO DE LA SERIE

Los ocho capítulos que llegan a Netflix el jueves 21 de marzo adaptan el primer libro de la saga de Cixin, por lo que es de esperar que no ofrezca un final cerrado. Y en efecto, habrá una segunda temporada, que los creadores han confirmado antes siquiera de que se estrene la primera.

Benioff, Weiss y Woo han explicado en una entrevista con Collider que tienen una idea muy clara respecto al futuro de la serie. "Tenemos algo más que un concepto para la segunda temporada, algo más elaborado que una fase de desarrollo", adelantaba Woo. Los creadores han desvelado que la nueva tanda de episodios en principio comenzarán a rodarse en otoño.

"El tercer libro es enorme. El doble de largo, creo, que los otros dos. Puede que sea una temporada o puede que sean dos. Pero creo que necesitamos por lo menos tres o cuatro temporadas para contar toda la historia", aseguraba por su parte Benioff, dejando claro que como mínimo pretenden hacer una temporada por novela, aunque lo ideal sería al menos contar con cuatro tandas.

NO ES LA PRIMERA ADAPTACIÓN

A pesar de ser considerada inadaptable por su complejidad, El problema de los tres cuerpos ya había sido adaptada anteriormente en una producción integramente china. La serie, producida por Tencent se titula 'The Three-Body Problem', cuenta con un reparto chino y, en teoría, es más fiel al material original que la ficción de Netflix.

Estrenada en 2023 y disponible en Rakuten Viki con subtítulos, 'The Three-Body Problem' cuenta con un total de 30 capítulos y recibió buenas críticas, pero no alcanzó una gran difusión en Occidente. Esto podría cambiar, ya que NBC y Amazon consiguieron los derechos de la serie dirigida por Vincent Yang y Yang Lei para que pudiera verse en Peacock y Prime Video.