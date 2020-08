¿Quién muere en la temporada 2 de The Umbrella Academy?

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Con los Hargreeves atrapados en la década de los 60, y un segundo Apocalipsis a la vuelta de la esquina, la 2ª temporada de The Umbrella Academy ha sido muy intensa... y letal. Y es que, como era de esperar, sus diez episodios se han cobrado un buen número de víctimas, algunos de ellos personajes principales. ¿Quién vive y quién muere?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

The Umbrella Academy se ha caracterizado, además de por sus continuos viajes en el tiempo, por su socarrón sentido del humor. Pero eso no significa que no tenga también muchos momentos de violencia explícita, y por supuesto de muertes de algunos personajes importantes, tanto amigos como enemigos de los Hargreeves.

Una 3ª temporada, que aún no ha sido confirmada por Netflix, vería regresar a los seis personajes principales, Luther, Allison, Klaus, Cinco, Diego y Vanya, ya que todos han sobrevivido... aunque eso no quiere decir que en algún momento no hayan muerto. Sí, las cosas en la serie de Netflix son más complicadas de lo que parecen por eso repasamos todas, las reversibles y las que no lo son, muertes de la segunda temporada de The Umbrella Academy 2.

TODOS LOS HARGREEVES MENOS CINCO

La 3ª temporada comienza con Cinco aterrizando en 1963 sólo para ser testigo del segundo Apocalipsis, provocado esta vez por las bombas nucleares. Hazel le advierte de que escape con él si quiere salvar a sus hermanos, así que, técnicamente, todos menos Cinco mueren... al menos momentáneamente y en ese 'timeline'.

HAZEL Y AGNES

Tal y como explica Hazel en el primer episodio, su amada Agnes murió de cáncer 20 años después de conocerse. El ex miembro de La Comisión por su parte, muere en este mismo capítulo tiroteado por Los Suecos cuando llegan a los años 60.

HARLAN

El niño con espectro autista al que cuida Vanya también muere momentáneamente en el episodio 4, cuando se escapa y se acaba ahogado en el lago. El personaje de Ellen Page le resucita poco después, y de paso le traspasa alguno de sus poderes.

POGO

El episodio 5 dedica sus primeros minutos a contar la historia de Pogo. Tras una misión espacial fallida, el simpático chimpancé muere momentáneamente, hasta que Reginald Hargreeves le administra un suero que le regenera y le hace más humano.

OSCAR

El primero de los tres hermanos suecos muere en el episodio 5, en una misión encargada por La Comisión para dar caza a Diego, que finalmente resulta ser una trampa organizada por El Enlace.

ELLIOT

En el sexto episodio, el conspiranoico Elliot, que ha ayudado a Diego y compañía en los sesenta, ve su aciago final a manos de los vengativos Suecos, que van a su casa en busca de los miembros de la Academia Umbrella tras la muerte de Oscar.

LA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN (MENOS A.J.)

En sus esfuerzos por conseguir un maletín para volver a casa, Cinco viaja a los años 80 para asesinar a la junta directiva de La Comisión por orden de El Enlace. Sólo sobrevive A.J. Carmichael, el pez parlante, al que decide dejar con vida. Ocurre en el episodio 7.

OTTO

También en el séptimo episodio tiene lugar la muerte del segundo de los hermanos suecos. Otto muere a manos de su propio hermano Axel, que está bajo el influjo de un rumor de Allison.

BEN

Aunque ven ya está muerto cuando comienza la 1ª temporada de The Umbrella Academy, su espíritu sigue vivo gracias a los poderes de Klaus. En el episodio 9, el séptimo hermano Hargreeves se sacrifica tras poseer a Vanya y detener sus incontrolables poderes.

CARL

El marido de Sissy y padre de Harlan muere en el noveno episodio tras disparar accidentalmente a su mujer. Con los poderes adquiridos de Vanya, Harlan logra desviar la bala que impacta en el pecho de Carl.

A.J. CARMICHAEL

La tercera muerte del episodio 9 es la del pez parlante A.J, que tras librarse de la matanza de la junta directiva termina siendo engullido por El Enlace como venganza por contarle a Lila que fue Cinco quien mató a sus padres.

J.F. KENNEDY

Pese a los esfuerzos de Diego, y de los planes ocultos de otros personajes como Reginald Hargreeves, en el episodio 9 la historia sigue su curso y el presidente Kennedy es asesinado por Lee Harvey Oswald.

THE MAJESTIC 12

Poco después, en el mismo episodio 9, Reginald se enfurece con sus compañeros de The Majestic 12 por la muerte de Kennedy. Antes de desatar su ira y, aparentemente ya que la serie no muestra imágenes, acabar con ellos, el millonario se deshace de su máscara de látex, revelando que en realidad es un extraterrestre.

UN TRABAJADOR DE LA COMISIÓN

También en el noveno episodio El Enlace mata al trabajador de La Comisión que le habló sobre los cambios en la línea de tiempo.

UN MONTÓN DE AGENTES DE LA COMISIÓN

Último episodio de la temporada. Vanya mata a todos los agentes de La Comisión reclutados por El Enlace para acabar con la Umbrella Academy.

THE UMBRELLA ACADEMY (MENOS CINCO DE NUEVO)

Tras salvar a Harlan de sus incontrolables poderes, El Enlace entra en el granero y asesina a los hermanos Hargreeves con una metralleta. Sin embargo, Cinco sigue con vida lo suficiente para volver atrás en el tiempo unos minutos y evitar el asesinato.

EL ENLACE

Por último, y ya en los momentos finales del clímax del episodio 10, Axel el Sueco irrumpe en el granero para disparar en la cabeza a El Enlace por conspirar y hacer que mueran sus hermanos. Pero dado su historial, existe una posibilidad bastante alta de que éste no sea el final de la maquiavélica villana.