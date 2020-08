¿Habrá 3ª temporada de The Umbrella Academy en Netflix?

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Pese que la segunda temporada está arrasando en Netflix, lo cierto es que el futuro de 'The Umbrella Academy' no parece tan seguro como lo piensan los fans. Steve Blackman, showrunner de la popular ficción basada en el cómic de Gerard Way y Gabriel Bá, ha declarado que el servicio de streaming aún no ha renovado la ficción por una tercera temporada.

En un encuentro virtual con la prensa en la Asociación de Críticos de Televisión de los Estados Unidos, Black confirmó al crítico Alex Zalben que el servicio en streaming todavía no se ha pronunciado sobre el futuro de la ficción. Esto significa que no hay producción activa, de momento.

No será extraño que más temprano que tarde, el servicio bajo demanda comunique la renovación. No obstante, eso significará que la próxima entrega deberá comenzar su producción en las semanas siguientes al anuncio, lo cual indicaría que la tercera temporada tardará más de un año en llegar.

#UmbrellaAcademy hasn't gotten a pick-up for Season 3 yet, so he hasn't completely made plans for the continuation; but hopes that we'd see Lila again #CTAM2020