The Umbrella Academy 2: ¿Quién es Carmichael, el pez parlante?

The Umbrella Academy 2: ¿Quién es Carmichael, el pez parlante? - NETFLIX

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado el tráiler de la 2ª temporada de The Umbrella Academy, y los fans tienen mucho que digerir en los tres minutos de imágenes de los nuevos capítulos. Entre explosiones, conspiraciones de asesinato, reencuentros inesperados y otro Apocalipsis inminente, hay un personaje que ha destacado sobre el resto. El pez parlante conocido como Carmichael.

Aunque sólo aparece en dos breves secuencias del adelanto, Carmichael ha causado sensación tanto entre los fans de los cómics de Dark Horse como aquellos que sólo han visto la serie. Se trata de un pez con la capacidad de hablar que habita en una pecera conectada a un cuerpo con forma humana. ¿De dónde ha salido semejante personaje?

Carmichael apareció por primera vez en The Umbrella Academy: Dallas, el segundo volumen de los cómics en los que se inspira la serie, y se trata de un pez dorado que trabaja con Cinco en Temps Aeternalis (la Comisión en la serie). El propio cinco le describe como "un pez dorado de Onanda que ganó la capacidad de hablar, así como la inteligencia nivel genio y los instintos estratégicos de Nathan Bedford Forrest".

Tiene sentido que Carmichael juegue un papel importante en la próxima temporada de The Umbrella Academy. The Handler, el personaje interpretado por Kate Walsh, fue el principal antagonista de la familia Hargreeves en los primeros episodios. Pero era un personaje que no apareció en los cómics. Tras su muerte a manos de Hazel, la serie necesita un nuevo antagonista en las sombras, y mejor si es uno sacado directamente de las viñetas. Más aún si es un pez parlante.

La 2ª temporada de The Umbrella Academy llegará a Netflix el próximo 31 de julio.