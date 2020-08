El final de The Umbrella Academy 2, explicado. ¿Qué es la Sparrow Academy?

El final de The Umbrella Academy 2, explicado. ¿Qué es la Sparrow Academy? - NETFLIX

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Los hermanos Hargreeves lo han tenido muy difícil para evitar (o no) el segundo Apocalipsis en la 2ª temporada de The Umbrella Academy. Desperdigados por la década en los 60 en Dallas Texas, el grupo de superhéroes ha tenido que lidiar con problemas como las protestas raciales, el asesinato de Kennedy o la taimada Comisión. Y eso no es todo, porque el último capítulo ha revelado un gran y peligroso secreto.

((AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la recta final de la segunda temporada, justo en el momento en el que Kennedy va a ser asesinado en Dallas, Vanya está encerrada a pocos metros del lugar del tiroteo retenida por el FBI acusada de ser una espía rusa. La presión a la que es sometida hace que sus poderes se desaten y que, una vez más pierda el control.

Si sus hermanos no logran impedirlo, la masacre provocada por la joven será presentada como un ataque de los rusos en territorio estadounidense, generando una escalada bélica que, en última instancia, desembocará en una guerra nuclear promovida por el propio presidente de Estados Unidos, tal y como Diego presenció en las grabaciones de la Comisión.

Aunque Klaus, Diego y Allison intentan detener a su hermana, y alterar así este nuevo timeline evitando una guerra nuclear que terminará con la humanidad, el enorme poder Vanya les impide acercarse y quedan inconscientes. Es entonces cuando el fantasma de Ben entra en acción, poseyendo el cuerpo de Vanya y encontrándose con ella en la mente de la joven. Ben logra frenar los poderes de Vanya, pero en el proceso su fantasma es destruido, posiblemente de manera definitiva, terminando así con sus años vagando entre los vivos acompañando a Klaus.

Ya en el último capítulo, y poco después de que Ben se sacrifique para evitar que Vanya destruya nuevamente el mundo -y de que, muy a su pesar, Diego no logre evitar el asesinato de Kennedy- los protagonistas, buscados como terroristas tras los destrozos ocasionados en las instalaciones del FBI y el magnicido, se dirigen a la granja de Sussy para ayudar a Harlan y después intentar regresar a su época, a 2019.

El joven autista ahora posee los poderes de Vanya tras el incidente del lago en el que la poderosa joven le devolvió la vida, y eso ha llamado la atención no sólo de los hermanos, sino también de El Enlace, ahora convertida en jefa de La Comisión.

El Enlace se presenta en la granja con su hija adoptiva Lila y un ejército de agentes de La Comisión. Después de que Vanya muestre una vez más todo su potencial y acabe en un abrir y cerrar de ojos con cientos de agentes de la comisión, es el turno de Lila, que gracias a su habilidad para imitar superpoderes pone en jaque a los hermanos Hargreeves.

Es Diego, quien tirando de sentimientos hace entrar en razón en Lila y la hace ver que el Enlace nunca se ha interesado por ella, sino por sus poderes y que fue ella la que hizo que sus padres fueran ejecutados por Cinco. "Eres una de los nuestros", le dicen, ya que ella es también uno de esos niños nacidos inexplicablemente el mismo día de 1989 de mujeres que no estaban embarazadas.

Es entonces cuando el Enlace aparece en escena y, armada con una ametralladora, acaba con los hermanos Hargreeves y también con la propia Lila, al comprobar que ya conoce la verdad y no podrá seguir manipulándola. El Enlace termina muriendo a manos del Sueco que queda con vida y aparece para vengar a sus hermanos. Una verdadera matanza.

Pero tras el tiroteo del Enlace, Cinco aún seguía con vida y, al fin, ha decidido seguir los consejos de Reginald y dominar los saltos en el tiempo retrocediendo "poco a poco", yendo hacia atrás "segundos, no décadas". Así, Cinco consigue viajar hacia atrás unos minutos e interponerse en el camino de el Enlace justo antes de que esta acribille a sus hermanos.

Los Hargreeves viven y Lila también, aunque escapa tras darse cuenta que podría ser una más de la Umbrella Academy. Cinco llega a un acuerdo con la Comisión para que les deje un maletín que les devuelva a 2019, con el mundo ya a salvo. Los Hargreeves se teletransportan a la mansión de Reginald y todo parece estar en su sitio y en orden... pero nada más lejos de la realidad.

Porque una figura emerge entre las sobras desde un sillón. Es el propio Reginald, que en ésta línea de tiempo alternativa sigue vivo. "Esta no es vuestra casa", les dice el millonario... pero hay más revelaciones. Y es que en esta nueva línea temporal Reginald tiene su propio grupo de niños con poderes, llamado The Sparrow Academy, liderado por un Ben algo más adulto y con el rostro lleno de cicatrices. ¿Quiénes son en realidad éstos extraños sustitutos?

UNA NUEVA LÍNEA DE TIEMPO... ¿NUEVOS ENEMIGOS?

En los cómics, The Sparrow Academy es un segundo grupo de superhéroes cuyos miembros, al igual que los de The Umbrella Academy, nacieron el día del Eclipse, 1 de octubre de 1989. Tanto en las viñetas como en la serie está compuesto por seis superhumanos y una caja flotante, tal y como se muestra en los segundos finales de la 2ª temporada.

Está claro que los miembros de The Sparrow Academy son algo más que versiones alternativas de los protagonistas, ya que el segundo Ben no les reconoce cuando les ve. Éste equipo fue presentado como cliffhanger final del tercer volumen de los cómics, y será clave en la cuarta entrega, que lleva por título el nombre de la Academia Sparrow.

En el contexto de la serie, parece que Reginald utilizó la visita de los hermanos en 1960, y todo lo que aprendió de ellos, para ajustar su propio futuro. Sorprendido por cómo resultó el primer grupo de niños, ha podido reunir a otros siete bebés (seis si se tiene en cuenta que Ben forma parte de las dos Academias) y montar otro proyecto, del que por cierto parece estar muy orgulloso en el último episodio.

El por qué Ben sí está en la Sparrow Academy tiene una explicación bastante lógica. Al haber muerto en combate, no estuvo en la reunión de los hermanos con Reginald en los 60. Es decir, el multimillonario no sabía cómo ni quién era su séptimo ahijado.

Con esto, al igual que con la huida de Lila, otro de los bebés nacido en el 89 cuyo poder consiste el reproducir las habilidades de otros superhumanos, la serie ha abierto la puerta una gran línea argumental: la que habla del resto de niños especiales que nació el Día del Eclipse, y los cuales pudieron sobrevivir y estar ocultos por el mundo.

Lo que está claro es que la Umbrella Academy va a tener bastantes problemas en su 3ª temporada, ya sea porque tengan que colaborar forzadamente con la Academia Sparrow, o porque sean sus más encarnizados enemigos.