Star Wars: Lo que mas preocupaba a George Lucas de Grogu (Baby Yoda) en The Mandalorian

Desde su aparición en la serie de Disney+ The Mandalorian, Grogu, el pequeño conocido como Baby Yoda, se ha convertido en uno de los personajes más queridos por los fans de la saga. Sin embargo, George Lucas, el creador de la franquicia tenía ciertas reservas sobre esta figura y, concretamente, había algo que le preocupaba mucho: la relación del niño con la Fuerza.

Tal y como ha revelado David Filoni, productor de la serie, en The Art of Star Wars: The Mandalorian, inicialmente tuvieron dudas sobre si contar o no con un alguien perteneciente a la misma raza de Yoda ya que no querían profanar ese aura mística que rodea al legendario maestro Jedi. Y para abordar un tema tan delicado, no dudó en pedir consejo sobre Baby Yoda y su historia al creador de la franquicia, el mismísimo George Lucas.

"Tuve una conversación con George, en un momento, sobre el Niño, y su principal preocupación era que debía tener el suficiente entrenamiento", señala Dave Filoni.

Según explica el productor, durante sus conversaciones con Lucas, el creador de la saga galáctica quería asegurarse de que el pequeño de la raza de Yoda fuera sensible a la Fuerza y que había aprendido algo sobre sus habilidades.

Tanto The Mandalorian como El Libro de Boba Fett, en sus capítulos centrados en Din Djarin revelaron información importante sobre el pasado de Grogu. Estaba entre los Padawan en Coruscant cuando el Emperador Palpatine activó la infame Orden 66, pero afortunadamente, alguien pudo agarrarlo antes de que los Clone Troopers lo asesinaran.

Quién salvó a Baby Yoda de la Purga Jedi sigue siendo uno de los misterios más grandes de Star Wars que la temporada 3 de The Mandalorian podría responder. La respuesta a esta pregunta podría también abordar si Grogu recibió algún tipo de entrenamiento sobre su uso de la Fuerza antes incluso de que, al final de la segunda temporada, Mando lo dejara al cuidado de Luke Skywalker.

Aunque, como los fans de Star Wars sabrán, Grogu eligió la cota de malla de beskar en lugar de la espada láser de Yoda y, por tanto, abandonó la escuela de Luke para regresar junto a su añorado Din Djarin. Sin embargo, en el futuro es posible que Grogu finalmente continúe aprendiendo sobre la Fuerza y.. ¿se convierta en un Jedi en The Mandalorian? Podría inclus empuñar el Darksaber y ser el próximo Jedi mandaloriano como ya lo fue Tarre Vizsla, el hombre que forjó el sable oscuro años atrás.