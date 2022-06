Obi-Wan Kenobi 1x03 regala a los fans de Star Wars la vendetta más esperada de la saga

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Fue hace más de un año, cuando Disney+ confirmó que Darth Vader sería uno de los personajes principales de Obi-Wan Kenobi, la serie de Star Wars protagonizada por Ewan McGregor. Y ya entonces se hizo oficial también el regreso de Hayden Christensen, el actor que encarnó al joven Anakin Skywalker en los Episodios II y III de la franquicia (El ataque de los clones y La venganza de los Sith), para interpretar al mítico villano. Ahora, y tras el aperitivo del final del segundo capítulo los fans de la saga se han vuelto a encontrar con el que, posiblemente, es el villano más emblemático de la historia del cine.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Y quien también se ha vuelto a encontrar con Skywalker es su antaño mentor, Obi-Wan, que tras conocer por boca de la Tercera Hermana (Reva) que Anakin sobrevivió al brutal combate de Mustafar, que tuvo lugar hace diez años y fue relatado en La venganza de los Sith, ha visto como Vader se interponía en su camino para cobrarse, precisamente, su terrible venganza.

Es de nuevo Reva quien, decidida a hacerse con el puesto de Gran Inquisidora y ganarse el favor de Vader, localiza a Obi-Wan y a la pequeña Leia en Mapuzo, un planeta minero hasta el que se desplaza el mismísimo lord Sith. Allí, tras atemorizar e incluso asesinar a sangre fría a algunos aldeanos para intentar hacer salir al jedi a la luz, Vader da al fin con su antiguo maestro.

"No puedes huir Obi-Wan", le dice al atemorizado jedi antes de surgir de nuevo de entre las sombras para enfrentarse a él. "¿En qué te has convertido?", le dice Kenobi horrorizado ante la visión del aspecto de Vader. "Tú me hiciste así", le replica Vader. Después, un breve duelo de sables laser en el que Obi-Wan demuestra que ahora mismo no es rival para el poderoso sith.

"Te has ablandado con la edad", dice Vader que ataca brutalmente al jedi, al que derrota sin mucho esfuerzo tras lanzar un rotundo aviso: "Debiste matarme cuando tuviste oportuindad". Tras levantar el cuerpo de un Kenobi desarmado, derrotado y su merced, Vader incendia el lugar para castigar a Obi-Wan con el mismo martirio que él sufrió en la lava de Mustafar. "Ahora vas a sufrir. El dolor solo acaba de empezar", dice al lanzar el cuerpo de Kenobi a las llamas.

Es entonces cuando aparecen varios Stormtroopers del Imperio a los que Vader ordena traer el cuerpo aún con vida del jedi, que se salva de ser capturado gracias a la milagrosa intervención de Tala, el personaje que interpreta Indira Varma (Juego de tronos) y su droide de carga.

Pero aunque, el veterano jedi haya conseguido escapar de las garras de Darth Vader, todo indica que sus caminos volverán a cruzarse muy pronto, ya que la joven Leia ha sido capturada por Reva, la Tercera Hermana, la inquisidora que quiere ganarse el favor del sith cueste lo que cueste.

Hay que recordar que además de su primer y ya legendario combate en Mustafar en La venganza de los sith, del que Obi-Wan salió vencedor y tras el que el cuerpo de Anakin fue recuperado mutilado y al borde la muerte por Palpatine, que lo recompuso a base de piezas robóticas dando a Vader su caraterístico aspecto, jedi y sith volverían a enfrentarse en el Episodio IV, Una nueva esperanza, en el que un anciano Kenobi se hace uno con la fuerza antes de caer derrotado un Vader también muy superior en poder.