MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

El arranque de la segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ha presentado a uno de los personajes que será clave en clave en la lucha contra Sauron: el anciano y venerable elfo llamado Cirdan que está interpretado por Ben Daniels.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el arranque de esta nueva temporada, los tres anillos forjados por Celebribor al final de la primera entrega siembran la discordia entre los elfos. Al conocer que Halbrand era en realidad Sauron, Elrond no duda en que las tres joyas deberían ser destruidas. Por contra, tanto Galadriel como el alto rey Gil-Galad creen que es la única vía para salvar Lindon y que los elfos no se vean obligados a abandonar la Tierra Media dejando a enanos y hombres a merced de la oscuridad que se extiende y acumula poder desde Mordor.

"Tus acciones no nos han dejado otra alternativa. Gracias a ti nuestro enemigo vive. Gracias a ti no tenemos más opción que poner a prueba el poder de los anillos", le dice a Galadriel el monarca que, terriblemente enfadado, reclama a Elrond las joyas. Pero este se niega: "No podemos usarlos, sin duda él los ha corrompido". "No llegó a tocarlos", esgrime Galadriel.

"Pronto caerá la última hoja dorada y mi cometido será informar a todo Lindon de que nuestro tiempo aquí ha acabado y que debemos abandonar estas tierras para siempre. Me informas que nuestro enemigo más artero vuelve a alzarse... si nos vamos ahora dejaremos a los pueblos de la Tierra Media a merced de la tiranía de un nuevo señor oscuro. Esos anillos son nuestra última esperanza y puede que de toda la Tierra Media. Este es un riesgo que debemos correr. Dámelos", ordena Gil-Galad.

"Alto rey, Sauron aún no ha acumulado ese nivel de poder pero estos anillos pueden ser el modo de obtenerlo. Deben ser destruidos", replica Elrond que, acorralado pero firmemente convencido de que los anillos encierran el mal, escapa tirándose por un acantilado en Lindon. Desde allí consigue llegar hasta los Puertos Grises para buscar el consejo de Círdan, el constructor de barcos, el elfo "más viejo y sabio" de la Tierra Media.

Juntos planean lanzar los anillos a una profunda fosa en mitad del mar... pero justo en el momento en el que el Señor de los Puertos Grises iba a lanzar las joyas, su embarcación se mueve súbitamente en lo que él cree que es una señal para no deshacerse de ese poder.

Así, finalmente Círdan se convierte junto a Galadriel y el rey Gil-Galad en uno de los tres portadores originales de los anillos de los elfos y, de forma involuntaria, el una pieza clave para que el plan de Sauron sigua adelante al no destruir las alianzas élficas.

¿QUIÉN ES CIRDAN?

Círdan es uno de los elfos más antiguos, hasta el punto que pudo ser de los primeros que fueron creados, de los primeros en despertar en el Cuiviénen. Durante la Primera Edad, cuando gobernaba las Costas, fue el soberano de muchos elfos Teleri. Y ya por entonces, era considerado como uno de los más juiciosos e incluso, quizás, el más poderoso de los Falathrim teniendo que lidiar con el primer señor oscuro, Morgoth.

Un hecho que no es de extrañar, pues fue el mismísimo rey de los Noldor, Gil-Galad quien lo escoge como nuevo portador de Narya, el llamado Anillo Rojo. Una de las tres alianzas que forjó Celebrimbor con un desconocido metal engarzado con un rubí y cuyo don era el de encender el corazón y fortalecer la determinación de sus portadores.

Y también se trata del mismo que, tiempo después, según los escritos de Tolkien y como buen conocedor de la naturaleza de los istari, le acabaría entregando la joya a Gandalf, como nuevo portador.

Pero ciertamente el Círdan de la serie Los Anillos de Poder difiere en bastante al del material original, ya que en los libros aconsejó a Celebrimbor y al resto de los elfos de Eregion que no llevasen a cabo la forja de Los Anillos de Poder. Sin embargo, su consejo fue desoído. Y tras recibir él mismo, una de estas joyas es cuando Círdan se verá como una pieza clave para derrotar a Sauron en el futuro luchando como parte de la llamada última alianza entre los elfos y los hombres y viendo como la forma física del Señor Oscuro queda completamente destruida.

Es más, pese a no aparecer en el prólogo de la adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos realizada por Peter Jackson, Círdan se unió a Elrond para implorarle a Isildur que destruyese el Anillo único en las brasas de Orodruin, el Monte del Destino.

Y aunque todo parece apuntar a que la irrupción de Círdan en Los Anillos de Poder será clave en el devenir de los acontecimientos en la batalla contra Sauron, de hecho, ya lo ha sido al salvar los anillos, parece poco probable que la serie de Amazon adapte siguiendo a las novelas de Tolkien cómo participó en la lucha contra el señor oscuro y ayudó a destruirlo.