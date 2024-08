Habrá dos Sauron en la temporada 2 de El señor de los anillos: Los anillos de poder

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Sauron, uno de los antagonistas más legendarios del género fantástico, gran villano de la Tierra Media y encarnación del mal en la mitología de J.R.R. Tolkien, regresará a la pequeña pantalla en la segunda temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder, cuyos tres primeros episodios estarán disponibles en Amazon Prime Video el próximo jueves 29 de agosto. Y aunque Charlie Vickers retoma su papel como el Señor Oscuro, no será el único actor que encarne al personaje en la nueva tanda de episodios.

Y es que, tal y como revelaba la anterior entrega de la ficción, Sauron es una figura con muchos nombres y apariencias. No fue hasta el capítulo final de la primera temporada que se desveló que el humano llamado Halbrand, quien había sido compañero de viaje de Galadriel y a quien esta creía legítimo rey de las Tierras del Sur, era en realidad el maligno villano, que había conseguido ganarse la confianza de todos mediante engaños.

Si bien los adelantos muestran que Vickers volverá a tomar la forma de Halbrand, también presentan su nueva apariencia, la de Annatar, Señor de los Dones, que usará para manipular al herrero Celebrimbor en la forja de los anillos de poder. El actor seguirá interpretando al villano en esta nueva identidad, pero será otro intérprete el que le dé vida a otra versión del personaje, una más joven.

En un featurette publicado por IGN, Jack Lowden ha confirmado que encarnará a Sauron en la primera escena de la segunda temporada. "Es un flashback de mil años antes de la primera temporada, después de que Morgoth haya sido derrotado", explica el actor en el vídeo. Así, la nueva tanda de capítulos comenzará remontándose a los momentos que siguieron a la caída de Morgoth, maestro de Sauron, cuando su discípulo trató de hacerse con el control de los orcos.

Patrick McKay y JD. Payne, showrunners de la serie ya hablaron de esa escena inicial en una entrevista concedida a TotalFilm "Está a punto de ser coronado, mostrando su visión de la Tierra Media, y justo antes de que le pongan la corona en su cabeza, su mano derecha, Adar, la pone boca abajo, y le apuñala por la espalda. Es el asesinato de Sauron", revelaron.

Este contexto remite a cierto pasaje de la primera temporada de Los anillos de poder, cuando Halbrand encara enfurecido a Adar (Joseph Malwe en la temporada 1), quien no le reconoce. Y no es para menos, ya que cuando Adar traicionó a Sauron, un milenio antes, este tenía otro rostro. Así, el cambio de actor justifica que el líder de los orcos no sepa quién es Halbrand en cuanto lo ve e incluso prepara el camino para que, tal y como le pasó a Galadriel, sea engañado por el mismo enemigo que buscaba destruir.

Ambientada en la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media, Los Anillos de Poder tiene lugar miles de años antes de los eventos relatados en El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, en una era en la que fueron forjados grandes poderes, en la que reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina en la que héroes poco probables se pusieron a prueba y la esperanza pendía de los hilos más finos. Una era en la que el villano más grande de todos los que salieron de la imaginación de Tolkien amenazaba con cubrir al mundo de oscuridad.

Junto a los mencionados Vickers y Lowden, completan el reparto de la ficción Morfydd Clark, Charles Edwards, Megan Richards, Markella Kavenagh, Daniel Weyman, Robert Aramayo, Ismael Cruz Cordova, Lloyd Owen, Maxim Baldry, Owain Arthur, Sophia Nomvete y Sam Hazeldine (que toma el relevo de Malwe como Adar), entre otros.