Charlie Vickers revela el plan maestro de Sauron en la temporada 2 de Los Anillos de Poder: "Cree que hace lo correcto"

La segunda temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder llega a Amazon Prime Video el próximo jueves 29 de agosto con sus tres primeros episodios. Los nuevos capítulos seguirán a Sauron, el gran villano creado por J.R.R. Tolkien, mientras supervisa la creación de los anillos de poder como parte de su plan para conquistar la Tierra Media. A pesar de buscar el poder y la dominación, Charlie Vickers, actor que encarna en la ficción al Señor Oscuro, asegura que su personaje "verdaderamente cree estar haciendo lo correcto".

"Siempre he conectado con Sauron en el sentido de que sentía que estaba haciendo lo correcto para la Tierra Media. Y eso es con lo que me comprometo", aseguraba el intérprete en una entrevista concedida a CulturaOcio. "Espero que la audiencia pueda ver desde su perspectiva lo que está tratando de lograr, si sientes pena o no por él, eso está en manos del espectador. Yo no siento pena por él, pero lo amo", expresaba.

Y es que, en el fondo, Sauron cree tener la misión de sanar el mundo y ya los adelantos han mostrado sus aspiraciones mesiánicas, cuando se presenta, ni más ni menos que como "aquel que mantiene la tormenta a raya". Según apunta el actor Charles Edwards, que encarna a Celebrimbor en la ficción, precisamente la motivación es lo que hace interesantes a los villanos, ya sea en una serie de fantasía o en los "documentales de cualquier asesino en serie". "Lo que es tan fascinante es por qué lo hacen", explica.

Vickers señala que "hay escenas clave, hacia el final de la temporada", en las que Sauron "se abre" a Celebrimbor, con lo que el espectador es capaz de conocer más elementos de la historia del antagonista. Así, el personaje de Edwards, un herrero elfo al que Sauron, bajo la nueva y amable apariencia de Annatar, Señor de los Dones, engaña para crear los anillos, resultará esencial en la historia del villano. "Creo que la clave está en el deseo mutuo de crear esto, lo que sea que es, perseguirlo con toda su creatividad y brillantez, perseguirlo hasta el final", reflexiona Edwards, tratando de discernir lo que conecta a su personaje con el de Vickers.

A pesar de que todos los ojos estarán puestos sobre su personaje, Vickers asegura que no siente "más presión ni nada de eso". "Simplemente siento una gran responsabilidad hacia el personaje y todos los fans de Tolkien", admite.

Ambientada en la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media, Los Anillos de Poder tiene lugar miles de años antes de los eventos relatados en El Hobbit y El Señor de los Anillos de Tolkien, en una era en la que fueron forjados grandes poderes, en la que reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina en la que héroes poco probables se pusieron a prueba y la esperanza pendía de los hilos más finos. Una era en la que el villano más grande de todos los que salieron de la imaginación de Tolkien amenazaba con cubrir al mundo de oscuridad.