La segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder llegará a Prime Video el 29 de agosto. A pocos días de su estreno, la plataforma ha lanzado dos nuevos adelantos, y uno de ellos presenta a Ciarán Hinds como un nuevo mago que podría ser Saruman.

El primero de los adelantos es un clip en el que se ve a Isildur y un nuevo personaje, Estrid, detenerse para ayudar a lo que parece ser un grupo de viajeros necesitados antes de ser víctimas de una emboscada de los Hombres Salvajes. Las cosas no pintan bien para Isildur, pero el arquero elfo Arondir viene al rescate y ataca con flechas a los bandidos.

El segundo adelanto es un spot de TV en el que aparece Tom Bombadil y un primer vistazo a Ciarán Hinds como El Mago Oscuro. Una de las teorías es que podría ser Saruman, pero sería un cambio bastante importante en la historia si este personaje cambiara de bando antes de los eventos de la trilogía de J.R.R. Tolkien. Por otra parte, también lo sería la presentación de otro Istari que nunca fue mencionado en la saga.

Con esto en mente, Hinds podría también interpretar a Alatar o Pallando, los Magos Azules de los que nunca se habla con gran detalle en El Señor de los Anillos o la historia de la Tierra Media.

Search within. Learn more about one of Tolkien’s most intriguing characters in The Lord of the Rings, the amusing and enigmatic Tom Bombadil in The Adventures of Tom Bombadil, now available in the US. https://t.co/ho3UYGgaaj @HarperCollins pic.twitter.com/ncPQRnztD3