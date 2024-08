El gran error de la temporada 2 de El Señor de los anillos: Los Anillos de Poder

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

El 29 de agosto la segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder llegará a Prime Video. Aunque basada en la obra de J.R.R. Tolkien, ya la primera tanda de capítulos se desviaba significativamente del material original, los adelantos que ha mostrado la serie estrella de Amazon ya auguran un gran agujero de guion que la nueva tanda de episodios deberá justificar de uno u otro modo.

Al final de la primera temporada de Los Anillos de Poder, Halbrand (Charlie Vickers), el humano que se había ganado la confianza de Galadriel (Morfydd Clark), revelaba su verdadera identidad como Sauron. Los adelantos de la segunda entrega han mostrado al personaje bajo otra apariencia (si bien encarnado por el mismo Vickers), la de Annatar, que se presenta a Celebrimbor (Charles Edward) como Señor de los Dones.

Así, sirviéndose de su nueva y amable forma, el villano engañará al elfo para crear los anillos de poder que repartirá entre enanos y hombres. Con todo, no tiene sentido que el herrero no reconozca desde un principio al señor oscuro ya que, como Galadriel, lo conoció cuando era Halbrand.

Y es que, en realidad, el rostro de Annatar es idéntico al de Halbrand, simplemente ahora el personaje luce melena rubia, orejas puntiagudas y lujosas ropas de elfo. Un disfraz que no llega al nivel de las simples gafas con las que Clark Kent lograba ocultar a todo el planeta que era Superman, pero que deja mucho desear.

Hay que recordar que Halbrand fue una de las licencias que los creadores de la serie se tomaron respecto del material original, siendo un personaje exclusivo de la ficción de Prime Video. En la obra de Tolkien, Celebrimbor no conoce el rostro de Sauron y este se le presenta por primera vez como Annatar, por lo que le manipula fácilmente.

El tráiler desvelado en la Comic-Con muestra lo que parece ser el primer encuentro entre Annatar y el herrero élfico, ya que este último le pregunta cómo debe llamarle. No queda claro si le reconoce o no y para saberlo definitivamente habrá que esperar al estreno de los nuevos episodios. No obstante, si Celebrimbor ayuda a Sauron desconociendo su verdadera identidad, como todo parece indicar, la serie podría explicarlo aludiendo a los oscuros poderes del villano.

Ambientada en la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media, Los Anillos de Poder tiene lugar miles de años antes de los eventos relatados en El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, en una era en la que fueron forjados grandes poderes, en la que reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina en la que héroes poco probables se pusieron a prueba y la esperanza pendía de los hilos más finos. Una era en la que el villano más grande de todos los que salieron de la imaginación de Tolkien amenazaba con cubrir al mundo de oscuridad.

J.D. Payne y Patrick McKay son los showrunners de la ficción. Junto a los mencionados Vickers, Clark y Edwards, completan el reparto de Los Anillos de Poder Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Maxim Baldry, Ismael Cruz Córdova, Trystan Gravelle, Sam Hazeldine, Ema Horvath, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Benjamin Walker y Daniel Weyman, entre otros.