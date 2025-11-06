Millie Bobby Brown no revelará el nombre de su hija hasta que "esté lista para decidir por sí misma"

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -
Millie Bobby Brown está en plena promoción de la quinta y última temporada de Stranger Things, que llegará a Netflix el próximo 27 de noviembre dividida en tres partes. Han pasado diez años desde que se estrenó la primera entrega de la serie y la joven actriz que da vida a Once (Eleven) ya es incluso madre, tras adoptar una niña hace apenas unos meses junto a su marido Jake Bongiovi. Pero la interprete ha dejado claro que no hará público el nombre de su hija hasta que "esté lista para decidir por sí misma".
"Para mí, es muy importante protegerla a ella y a su historia hasta que sea lo suficientemente mayor como para poder compartirla algún día por sí misma", asegura Brown en una entrevista concedida a Vogue. "No me corresponde a mí ponerla deliberadamente en el punto de mira contra su voluntad", sentencia.
"Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo, como hice yo cuando era joven, la apoyaremos. Pero ahora mismo, como es tan pequeña...", continúa. "Como padres, es nuestro trabajo protegerla de eso", afirma, añadiendo que no revelará el nombre de su hija hasta que "esté lista para decidir por sí misma".
La joven pareja (Brown tiene 21 años, mientras que Bongiovi, hijo del rockero Bon Jovi, tiene 23) se casó en mayo de 2024 y anunció que iban a adoptar a una niña el pasado mes de agosto. En su paso por el pódcast Smartless, la intérprete habló sobre su deseo de formar una familia y cómo sus propios padres también tuvieron hijos jóvenes. "Mi madre, de hecho, tuvo su primer hijo a los 21, y mi padre tenía 19 años", explicó Brown, asegurando, desde que era pequeña, siempre había querido formar una familia.
"Quiero tener una familia numerosa. Yo soy una de cuatro hermanos. Él es uno de cuatro hermanos. Sin duda, eso forma parte de nuestro futuro", afirmó. "Pero, por mi parte, no veo diferente tener un hijo propio y adoptar", añadió.
"Ha sido un viaje precioso e increíble. Ella ya nos ha enseñado mucho", asegura Brown en la entrevista. "La perspectiva es algo muy importante. Las pequeñas cosas de la vida son mucho más valiosas. Nuestros días están llenos de abrazos, risas y amor. Es una alegría infinita", relata, explicando que su pareja y ella se reparten las tareas equitativamente, "50-50". "Por eso estoy tan agradecida de haberme unido con él en esta vida: es el padre más increíble", expresa.