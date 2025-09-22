MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter está en plena producción, con su rodaje ya en marcha desde hace semanas en los estudios Warner Bros. en Leavesden, Londres. No obstante, aún no se ha revelado quién tomará el testigo de Ralph Fiennes como el villano más temido de la saga que, según apuntan las últimas informaciones, podría ser... ¿Lady Voldemort?

"Para la serie de Harry Potter, están haciendo audiciones tanto a hombres como a mujeres para el papel de Voldemort, por lo que es posible que veamos a una Voldemort femenina", ha revelado el insider Daniel Richtman.

Esta nueva información abre la puerta a dos posibilidades: que Voldemort sea una mujer en la serie, que se estrenará en HBO Max en 2027, o bien que el personaje, aunque esté encarnado por una mujer, continúe siendo un hombre.

J.K. Rowling, autora de la saga de libros original y productora ejecutiva en la nueva serie, ha hecho a lo largo de los años polémicos comentarios a propósito de la comunidad LGTB+, por los que ha sido tachada de tránsfoba. Así, cabe esperar que la decisión de fichar a una mujer para el papel no fuera especilamente bien recibida por su parte.

Este gran cambio sin duda causaría también un gran revuelo y opiniones dispares entre los fans de la saga, especialmente entre aquellos sectores menos abiertos a que la ficción presente cambios con respecto a la saga original. En este sentido, los actores Paapa Essiedu y Arabella Stanton, que encarnarán a Severus Snape y a Hermione Granger, respectivamente, han sido objeto no solo de críticas sino también de insultos y ataques racistas indiscriminados en redes sociales.

Teniendo en cuenta estos precedentes, es de esperar que habría una parte del fandom que no aceptaría de buena gana la idea de que Voldemort fuera una mujer.

Por otra parte, circula el rumor de que la serie ya habría fichado a su Voldemort, pero que pretenden mantenerlo en secreto hasta el estreno de la ficción. Cillian Murphy era el favorito de los fans, pero el actor ya ha zanjado el asunto negando su aparición en la serie. Otros rumores situaban a Matt Smith (La Casa del Dragón) en el papel de Voldemort, pero el propio intérprete lo ha negado. También se especulaba acerca de que Tom Hiddleston sea quien dé vida al villano, pero ni se ha confirmado nada ni el actor se ha pronunciado al respecto.

La serie aterrizará en algún punto de 2027 en HBO Max y constará de siete temporadas, una por cada volumen de la saga literaria de J.K. Rowling. Encabezan el reparto Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y la ya mencionada Arabella Stanton como Hermione Granger.

Los últimos fichajes confirmados son los de Warwick Davis, que volverá a ponerse en la piel del profesor Filius Flitwick, a quien dio vida en la saga de películas, Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden como la profesor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey y Leigh Gill como Griphook, el duende que trabaja en el Banco de Gringotts.

Completan el reparto Tristan y Gabriel Harland, que darán vida a los gemelos Fred y George Weasley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch, Anton Lesser como Garrick Ollivander, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirrell y Paul Whitehouse como Filch.