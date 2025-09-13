Cillian Murphy rompe su silencio sobre ser Voldemort en la serie de Harry Potter

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter, con Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout encarnando al trío protagonista, ha ido engrosando poco a poco su elenco. Cillian Murphy ha roto ahora su silencio sobre si será quien interprete al oscuro y malévolo antagonista de la ficción, Lord Voldemort.

"No. En serio. Mis hijos me lo enseñan de vez en cuando, pero no sé nada sobre ello", aseguró Murphy en el podcast Happy, Sad, Confused, acerca de los rumores que lo situaban como Voldemort en la serie de Harry Potter. "Además, es muy complicado seguir los pasos de Ralph Fiennes", expresó con admiración.

"Es una absoluta leyenda de la interpretación. Le deseo mucha suerte a quien vaya a calzarse sus zapatos", continuó el actor, acerca del reto que supondría intentar estar a la altura de Fiennes como Voldemort en las películas de Harry Potter.

Sin embargo, las palabras de Murphy, aunque llenas de admiración, dejan claro que quien interprete a Voldemort en la serie de Harry Potter tendrá que estar a la altura de la interpretación que Ralph Fiennes ofreció en la saga cinematográfica protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Fiennes confesó a Variety en 2022 que estaría dispuesto a retomar su papel como el escalofriante hechicero si Warner o la propia J. K. Rowling se lo pidieran, y dos años después vio en Murphy una excelente elección para interpretar a Voldemort. "Cillian es un actor fantástico. Es una idea maravillosa. Estaría totalmente a favor de Cillian. Sí", aseguró el actor a Watch What Happens Live, a fines de 2024.

Murphy, quien por otro lado retomará su rol de Tommy Shelby en The Immortal Man, la película de Peaky Blinders que se estrenará en Netflix en algún momento del próximo año, no ha sido el único nombre rumoreado para encarnar a Voldemort en la serie de Harry Potter. Matt Smith, conocido por dar vida a Daemon Targaryen en La casa del dragón, negó que fuese quien iba a interpretar al villano.

"¿Alguien puede interpretarlo después de Ralph Fiennes? Era tan bueno...", respondió Smith en una reciente entrevista en el programa TODAY. "Seguir los pasos del gran Ralph Fiennes es muy difícil, así que buena suerte a quien le toque; no voy a ser yo", afirmó.

Dicho esto, según apuntaba Redanian Intelligence el pasado mes de julio, Voldemort aparecerá en la temporada 1, oculto en la mente del profesor Quirrell, posiblemente como un flashback de la noche en que mataron a los padres de Harry. Asimismo, el medio indicó que el villano irrumpirá en varios capítulos, así como también que HBO no tenía intenciones de anunciar su casting y pretendía mantenerlo en secreto hasta que se estrene la temporada.

Por otra parte, las incorporaciones más recientes al reparto de la serie de Harry Potter son las de Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander, que se suman a los ya confirmados John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirrell y Paul Whitehouse como Filch.