¿Será Matt Smith (La Casa Del Dragón) Voldemort En La Serie De Harry Potter? - WARNER BROS. / HBO MAX

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

Tras la reciente confirmación de los actores que interpretarán a los hermanos Weasley en Harry Potter, todavía queda por anunciar quién dará vida varios personajes clave de la serie. Uno de ellos es el temible Voldemort, antagonista de la saga, y aunque los rumores situaban en el papel a Matt Smith, conocido por dar vida a Daemon Targaryen en La casa del dragón, el propio actor lo ha negado.

"¿Alguien puede interpretarlo después de Ralph Fiennes? Era tan bueno...", responde Smith en una entrevista en el programa TODAY elogiando el trabajo del actor que dio vida al villano en la adaptación cinematográfica. "Seguir los pasos del gran Ralph Fiennes es muy difícil, así que buena suerte a quien le toque; no voy a ser yo", zanja Smith sobre un papel aún sin anunciar pese a múltiples especulaciones que han incluido nombres como el de Cillian Murphy.

A la espera de conocer al intérprete que dará vida a Voldemort en la versión televisiva de Harry Potter, la producción ya hizo oficial a Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout como Harry, Hermione y Ron, respectivamente. El rodaje también reveló un vistazo a Nick Frost como Rubeus Hagrid acompañando al joven protagonista.

Entre el profesorado de Hogwarts ya se confirmaron varias caras muy reconocibles: John Lithgow encarnará a Albus Dumbledore, Paapa Essiedu a Severus Snape, Janet McTeer a la profesora McGonagall, Luke Thallon será el profesor Quirrell y Paul Whitehouse será Argus Filch.

Otras incorporaciones recientes al reparto son Tristan y Gabriel Harland como Fred y George Weasley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

El rodaje de la serie, cuya primera temporada está compuesta por ocho episodios, ya ha comenzado en los estudios Warner Bros. Leavesden, situados a las afueras de Londres. La ficción, que llegará a HBO Max en algún punto de 2027, constará de siete temporadas, una por cada volumen de la saga literaria de Rowling.

La ficción está escrita y producida por Francesca Gardiner (Succession). Mark Mylod ejerce de productor ejecutivo y dirige varios episodios de una serie producida por la propia J. K. Rowling.