MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Aunque la nueva serie de Harry Potter que prepara HBO ya ha fichado a gran parte de su elenco, aún no tiene a su Voldemort, el temible villano de la saga. No obstante, eso no ha impedido a Ralph Fiennes, que interpreta al enemigo del joven Potter en la adaptación cinematográfica, dar un divertido consejo a su futuro sucesor.

"Asegúrate de que puedes apañarte con esas túnicas largas y vaporosas y no tropezar con ellas", bromeó el actor en una entrevista concedida a Entertainment Tonight junto a Jodie Comer. Su compañera de reparto en 28 años después, la nueva cinta de la saga dirigida por Danny Boyle, no pudo contener la risa ante la ocurrencia de Fiennes.

El intérprete también reveló que durante el rodaje usó medias que "inicialmente eran de una sola pieza", pero que le resultaban "incómodas" porque se le caían. "Entonces dije que quería medias individuales, como un liguero. Me divertía burlarme de los dobles de acción levantándome la túnica y enseñándoles el liguero", rememoró Fiennes entre risas.

Aunque oficialmente aún no hay actor para el nuevo Voldemort, uno de los nombres que ha sonado con más fuerza es el de Cillian Murphy, el protagonista de Peaky Blinders. Una posibilidad ante la que Fiennes se mostró emocionado cuando le preguntaron su opinión en el programa Watch What Happens Live el pasado año. "Es una propuesta maravillosa. Yo estaría completamente a favor de Cillian", manifestó Fiennes.

La serie de Harry Potter, que contará con siete temporadas, una por cada libro de Rowling, estará protagonizada por Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton, que darán vida a Harry, Ron y Hermione, respectivamente.

Completan el elenco John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Argus Filch, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bel Powley como Petunia Dursley, Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Alessia Leoni como Parvati Patil y Sienna Moosah como Lavender Brown.