La cienciología truncó el romance entre Olivia Newton-John y John Travolta

Archivo - Olivia Newton-John y John Travolta en la película Grease - PARAMOUNT PICTURES / ENTERTAINMENT PICTURES / EURO

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

La química entre Olivia Newton-John y John Travolta en Grease ha alimentado durante décadas los rumores sobre una posible relación sentimental fuera de la pantalla. Ahora, una nueva biografía de la actriz y cantante, A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John, escrita por Matthew Hild, sostiene que el romance entre los intérpretes que encarnaron a Sandy Olsson y Danny Zuko pudo no prosperar por la vinculación de Travolta con la Iglesia de la Cienciología.

Según un extracto del libro adelantado por People, Newton-John llegó a preguntarse qué habría ocurrido si su relación con Travolta hubiera llegado al matrimonio. La cuestión que, de acuerdo con la biografía, preocupaba a la artista era si al casarse con el actor se habría esperado de ella que se convirtiera a la Cienciología, una organización religiosa a la que Travolta ha estado vinculado públicamente durante años.

El episodio citado por Hild tuvo lugar tiempo después del rodaje de Grease. La banda de Newton-John incorporó entonces a un músico que había estado casado con una ciencióloga, y la artista aprovechó esa confianza para preguntarle directamente una duda que tenía sobre Travolta y la Cienciología. "Sé que la Iglesia de la Cienciología lo venera mucho como un seguidor muy valioso", habría dicho la intérprete, antes de preguntar "si me hubiera casado con John, ¿él habría esperado que me convirtiera en ciencióloga?".

La respuesta del músico, según recoge la biografía, fue que "no habría sido obligatorio, pero se habría alentado, por decirlo así". Tras escuchar aquello, Newton-John dio por cerrada la conversación. "Gracias. Eso es todo lo que quería saber", sentenció. De acuerdo con el relato del libro, aquel colaborador recordaba que Newton-John y Travolta habían sido "muy, muy cercanos, casi hasta ese punto", en referencia a una posible relación sentimental.

La biografía no sostiene que Travolta hiciera una exigencia directa a Newton-John, sino que la posible presión religiosa pudo influir en la manera en que la artista veía una relación sentimental con su compañero de reparto. El autor reconoce que no cuenta con una prueba definitiva, aunque defiende que los testimonios reunidos apuntan en una misma dirección. "La preponderancia de las pruebas es bastante sugerente", afirma.

UNA QUÍMICA QUE AMBOS RECONOCIERON DURANTE DÉCADAS

Aun así, tanto Newton-John como Travolta defendieron durante años que entre ellos hubo una amistad muy profunda, pero no una relación sentimental. La propia artista habló de esa conexión en sus memorias, Don't Stop Believin', publicadas en 2019. Allí recordó el primer encuentro con Travolta como un momento especial. "Cuando entramos juntos en la sala, fue mágico, y todo el mundo lo vio", evocó.

Newton-John también admitió que existía atracción entre ambos, aunque explicó por qué nunca llegaron a estar juntos. "Sí, nos gustábamos mucho y había atracción, pero nunca saldríamos juntos porque los dos estábamos con otras personas en aquel momento y ambos tenemos la vena de lealtad muy arraigada", apuntó.

Esa impresión también la compartieron algunos compañeros de reparto. Didi Conn, que interpretó a Frenchy en Grease, aseguró en 2018 que Travolta se sintió atraído por Newton-John durante el rodaje. "Sí, claro, le gustaba", declaró la actriz. Conn explicó que el ambiente del rodaje favorecía esa complicidad. "Permanecíamos dentro del personaje durante todo el día y había una improvisación continua, así que el tonteo... estaba bien", señaló.

Conn también recordó un final alternativo incluido en la edición del 40º aniversario de la película, en el que Danny y Sandy compartían un beso más intenso. "Al principio de la película, Sandy y Danny se besan y luego ella se aparta de forma dramática. Está triste y se pregunta si volverán a verse. Bueno, ¿vuelven a besarse en la película? Nunca", recuerda.

Según la actriz, el director Randal Kleiser decidió rodar otra versión de la despedida y Conn describió esa escena como "vuelan hacia el cielo y, en lugar de mirar atrás, Danny mira a Sandy, la acerca a él y le da el beso más intenso". Para la intérprete, aquella reacción tuvo algo de auténtico. "Es jugoso y es estupendo. No estaban actuando en ese momento, era real, realmente lo era", opina.

Después del fenómeno que fue Grease, Newton-John y Travolta volvieron a coincidir en la película Tal para cual, aunque sus vidas personales siguieron caminos separados. Newton-John estuvo casada con el actor Matt Lattanzi entre 1984 y 1996. En 2008 contrajo matrimonio con John Easterling, que fue su marido hasta la muerte de la artista en 2022 a causa de cáncer de mama. Travolta, por su parte, se casó con Kelly Preston en 1991 y permaneció junto a ella hasta el fallecimiento de la actriz en 2020.