Matthew Lillard se "avergüenza" de su regreso en Scream 7 tras el despido de Melissa Barrera por apoyar a Palestina - CONTACTO

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Matthew Lillard, que dio vida a Stu Macher en la primera entrega de Scream, regresó a la franquicia para la séptima película, estrenada este 2026, una decisión de la que se arrepiente. El actor ha planteado que quizá no hizo bien en unirse a la cinta después de que Melissa Barrera fuese despedida por mostrar su apoyo a Palestina y ha revelado sentirse "avergonzado".

La conversación surgió en el marco de una proyección con motivo del 30.º aniversario de Scream, cuando, en la ronda de preguntas y respuestas, un fan preguntó al intérprete sobre la dificultad de pronunciarse sobre temas políticos polémicos como figura pública.

"No sé de qué otra forma hacerlo", expresó Lillard, según recoge Entertainment Weekly. "En mi caso, tengo hijos queer. Si no defiendo a los niños queer o a los de la comunidad trans... ¿qué coño estoy haciendo? Si no me opongo al ICE, ¿qué coño estoy haciendo?", expuso, señalando, en todo caso, que no siempre es fácil. El actor recordó entonces cómo Barrera "fue despedida por lo que dijo tras todo lo de Palestina... lo que empezó a pasar en Israel".

"Es una auténtica mierda y es muy duro, pero ella está en el lado correcto de la historia", aseguró el intérprete, añadiendo que "cuando empiezan a ir a por tu trabajo, a veces merece la pena".

MELISSA BARRERA APOYÓ A PALESTINA EN 2023

Barrera fue despedida de Scream 7 en noviembre de 2023, tras publicar en redes sociales mensajes en apoyo a Palestina (cabe recordar que los ataques de Hamás se habían producido poco más de un mes antes).

"Los medios occidentales solo muestran el lado israelí del conflicto. El porqué lo hacen dejaré que vosotros lo deduzcáis", denunció la actriz entonces. Por su parte, Spyglass lanzó un comunicado dando a conocer su despido y remarcando "su tolerancia cero contra el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma".

"Cuando eso le pasó a Melissa, el mundo entero no alzó la voz", indicó Lillard. "Pero ella se adelantó un año a lo que, joder, está pasando. El mundo entero debería haberse levantado y haber dicho: 'Tiene razón'. Y no lo hicieron. Y eso es brutal", lamentó.

"Volví para rodar Scream y me llamaron la atención. Y pensé: 'Joder. Eso es brutal'", admitió el actor de títulos como Scooby-Doo o 13 fantasmas, revelando haber estado "tan emocionado por volver" que no pensó realmente en lo sucedido con Barrera. "Me da vergüenza, esa es la verdad... La cagué. Por eso estoy en el lado equivocado de la historia. Sigue gustándome salir en la película, [pero] puede que no haya sido la mejor idea", valoró.