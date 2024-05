Primeras fotos oficiales de Tom Bombadil en El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder regalará a los fans de J.R.R. Tolkien algo que ni siquiera las seis ambiciosas películas ambientadas en Tierra Media de Peter Jackson les dieron: Tom Bombadil. El ancestral y poderoso ser cuya naturaleza sigue siendo un misterio, y aún hoy enfrenta a los estudiosos de Tolkien defensores de diferentes teorías, estará en la segunda temporada de la serie de Prime Video que ha lanzado las primeras imágenes del esperado personaje.

Rory Kinnear, actor de series como Black Mirror, La diplomática o Years and Years, será quien encarne a este ser que en sus libros Tolkien describe como un hombre de poca estatura, chaqueta y ojos azules, larga barba castaña, y cara roja "como una manzana madura, pero plegada en cientos de arrugas de risa".

En las primeras imágenes del personaje, publicadas por Vanity Fair, se le ve de pie frente al Extraño, otro enigmático personaje, que según el desenlace de la primera temporada es uno de los Istar, los magos que llegan a la Tierra Media. Interpretado por Daniel Weyman, muchos fans sospechan que se trata de Olórin, el mago que acabará llamándose Gandalf.

