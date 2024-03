La Casa del Dragón vs Los Anillos de poder: ¿El duelo de precuelas más encarnizado del verano?

La Casa del Dragón vs Los Anillos de poder: ¿El duelo de precuelas más encarnizado del verano? - HBO MAX / PRIME VIDEO

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

La serie de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder es uno de los grandes proyectos de Amazon Prime Video en los últimos años. Los fans de la saga fantástica esperan con ansias el estreno de la segunda temporada, algo que podría llegar este mismo 2024 según los rumores. Sin embargo, de hacerlo puede enfrentarse a un duro competidor. Y es que La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos, también estrenará en esas semanas su segunda temporada.

Los datos de audiencia de la primera entrega señalaban que, aunque mucha gente empezó a ver la serie, un grueso importante de público no la continuó hasta el final. Eso sugiere que la temporada 2 podría contar con unas cifras sensiblemente más bajas que su predecesora. Y a ello se une un significativo contratiempo externo.

Aunque no hay fecha oficial para el estreno, se espera que El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder pueda llegar en verano, tal y como hizo la primera temporada. El problema es que se toparía de nuevo con su gran rival televisiva actual, La Casa del Dragón. La precuela de Juego de Tronos tiene previsto estrenar sus próximos episodios a partir del mes de junio.

De esta forma, la serie de HBO se asegura la audiencia de la temporada veraniega. Si Amazon Prime Video opta por estrenar El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder también en esa época, tendrá que luchar por su público aún más de lo normal. Y es que la primera batalla entre ambas series la ganó La Casa del Dragón, que tuvo mayor aceptación.

Por tanto, si quieren evitar esa nueva guerra contra su competencia directa, desde Prime Video quizá tengan que verse obligados a retrasar su serie y emitirla en un momento en el que el público no tenga tantas alternativas. Porque aunque La Casa del Dragón, por género y tono, es su principal rival, en verano de 2024 también se esperan otros estrenos muy potentes.

Entre ellos se encuentra la cuarta temporada de The Boys, también de Prime Video, que llegará a la plataforma a partir del 13 de junio. Ese mismo mes llegará a Disney+ la tercera entrega de la multipremiada The Bear. Y se espera que Star Wars estrene The Acolyte a principios de la época estival. Si finalmente El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder llega también en verano, podría verse relegada entre el público.