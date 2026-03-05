Una estrella de Vengadores de Marvel es la primera opción para ser Voldemort en la serie de Harry Potter - MARVEL/WARNER BROS.

La serie de Harry Potter llegará a HBO Max en 2027 y, aunque el grueso de su elenco ya se ha dado a conocer, aún se desconoce quién interpretará a su gran antagonista: Lord Voldemort. Y las informaciones más recientes apuntan a que un actor de los Vengadores de Marvel es la primera opción para encarnar al villano al que dio vida Ralph Fiennes en la saga cinematográfica.

Según apunta Daniel Ritchman en Patreon, el favorito de HBO para dar vida a Lord Voldemort en la ficción basada en la obra de J. K. Rowling es Paul Bettany, quien encarna en el UCM a Visión, papel que retomará en la próxima serie de Disney+ Vision Quest.

Los últimos rumores señalaban a Cillian Murphy, que regresará como Tommy Shelby en la película de Peaky Blinders, El hombre inmortal. El actor negó recientemente que fuese él quien vaya a interpretar al mago tenebroso en la adaptación televisiva de Harry Potter.

"Rotundamente no [voy a interpretar a Voldemort]", afirmó categóricamente Murphy en una entrevista con The Times. "¿Puedes poner eso en el titular?", añadió el intérprete, que ya ha sido preguntado en varias ocasiones respecto a su posible participación en la serie.

"No. En serio. Mis hijos me lo enseñan de vez en cuando, pero no sé nada sobre ello", aseguraba Murphy el pasado mes de septiembre en el podcast Happy, Sad, Confused, señalando además que sería "muy complicado seguir los pasos de Ralph Fiennes". "Es una absoluta leyenda de la interpretación. Le deseo mucha suerte a quien vaya a calzarse sus zapatos", expresó entonces.

Por su parte, Fiennes ya aseguró a fines del pasado enero que Murphy era una muy buena opción para interpretar a Voldemort en la serie de Harry Potter. "Ya dije que creo que Cillian Murphy es muy bueno. Es muy, muy buena elección", afirmó el británico y protagonista de filmes como El paciente inglés y Cónclave, por las que ha estado nominado al Oscar a mejor actor, además de a mejor actor de reparto por la Lista de Schindler.

Por otro lado, recientes informaciones apuntaban a que la serie ya habría elegido al actor que pondrá voz al villano, lo que sugiere quizá que este no dejará ver su rostro hasta futuras temporadas.

No obstante, imágenes filtradas desde el rodaje de la ficción señalaban que sí tendría una aparición, viéndosele en los flashbacks de la noche en que mata a los padres de Harry. Fiennes, curiosamente, no interpretó a Voldemort hasta la cuarta entrega de la saga cinematográfica, Harry Potter y el cáliz de fuego, precisamente el punto en el que el villano recuperaba su cuerpo completo.

En cuanto al reparto de la serie creada por Francesca Gardiner que sí se ha dado a conocer, este está liderado por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout como Harry, Ron y Hermione, respectivamente. También forman parte del elenco John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis, retomando el papel de Filius Flitwick, entre otros.