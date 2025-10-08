Nuevas imágenes del rodaje de la serie de Harry Potter adelantan una escena clave

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter para HBO Max continúa su rodaje, de cara al estreno de la primera temporada a principios de 2027. Aunque la producción ha prometido ser fiel al material original, recientemente se han filtrado nuevas imágenes del set que remiten a cierta parte de la historia que quizá se vea extendida en la ficción.

Las imágenes en cuestión han sido tomadas en Cornualles, Inglaterra y muestran a Dominic McLaughlin (o, según señala ComicBookMovie, un doble de este), que da vida al personaje titular, Bel Powley, que encarna a Petunia Dursley, Daniel Rigby, que interpreta a Vernon Dursley y Amos Kitson como Dudley Dursley.

Los intérpretes aparecen dentro o alrededor de un coche, filmando una escena, que, de acuerdo a las últimas informaciones, incluye lluvia. "El rodaje comenzó en el Cadgwith Cove Inn antes de trasladarse a la playa, donde se rodó una escena dramática con lluvia simulada en la que aparecía un coche rodeado de barcos pesqueros y extras vestidos con los tradicionales impermeables del suroeste", expuso Redanian Intelligence en X, antes Twitter.

"Según se informa, en la escena aparecían Harry y, posiblemente, Bel Powley en el papel de la tía Petunia, a quienes un hombre armado con una pistola ordenaba salir del vehículo", prosigue el texto de la red social. Aunque no está claro que se haya interpretado correctamente la escena, lo cierto es que todo remite a la parte de Harry Potter y la piedra filosofal en la que Vernon se lleva a su familia a una solitaria casa en una isla rocosa, con la esperanza de huir de las cartas que le llegan a su sobrino desde Hogwarts.

Tanto en el libro como en la película, Vernon tiene un arma con la que no duda en amenazar a Hagrid en cuanto este aparece. No obstante, en ningún momento se profundizaba en cómo el hombre había adquirido la misma, algo que quizá sí podría explicar la serie.

De hecho, al contar con más horas para adaptar cada novela, no sería descabellado pensar que la ficción de HBO Max pueda optar por expandir el material original, por ejemplo, deteniéndose un poco más en la vida de Harry con sus tíos y su primo.