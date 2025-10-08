Filtradas las primeras imágenes de John Lithgow como Dumbledore en la serie de Harry Potter - CONTACTO/WARNER BROS.

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter, con Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout encarnando al trío protagonista, continúa avanzando su rodaje. Desde el set en Cornualles, Inglaterra, llegan unas nuevas imágenes que ofrecen un primer vistazo a John Lithgow como Albus Dumbledore, el mítico director de la escuela Hogwarts.

En la primera de estas tomas, Lithgow se encuentra en una playa vistiendo un enorme y largo abrigo azul, chaleco a juego con ribetes granate, pantalón oscuro y botas negras, mientras luce la ya característica barba del mentor de Harry Potter y gafas. La segunda ofrece un vistazo con mayor detalle a su solemne aspecto.

More photos of John Lithgow in costume as Albus Dumbledore. 🤩 pic.twitter.com/1dvUwz65Np — Harry Potter News (@HPMoviesNews) October 8, 2025

En las siguientes, el actor aparece junto al equipo de filmación, que se encuentra rodando varias secuencias con Dumbledore. Lithgow gesticula, probablemente invocando un conjuro o lanzando un hechizo, por lo que podría tratarse de un momento clave de la serie.

We’ve got more photos of Albus Dumbledore on set for you. 🤩 pic.twitter.com/yNNi93YHpm — Harry Potter News (@HPMoviesNews) October 8, 2025

John Lithgow is seen as Dumbledore for the first time as he sports the sorcerers iconic grey beard and wizarding robes to film the Harry Potter TV series in Cornwall https://t.co/Xi9f12kLJQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 8, 2025

Dicho esto, ciertamente, la caracterización de Lithgow como el director de la escuela de magia y hechicería Hogwarts se aproxima bastante a la descripción del personaje en las novelas de J. K. Rowling.

Desde el punto de vista de Lithgow, Dumbledore, tal y como confesó el intérprete al pódcast Smartless el pasado marzo, "es un arma nuclear". Es decir, alguien con un enorme poder, pero que únicamente estalla de vez en cuando.

En este punto cabe destacar que, aunque su comentario reflejaba una faceta de la personalidad del mago, no es lo único que lo define. El carácter de Dumbledore es, en su mayor parte, paciente, sereno, equilibrado y jovial.

Son estas cualidades las que lo convierten en una figura de apoyo incondicional para Harry. Su bondad y sabiduría definen más al director de Hogwarts que sus ocasionales y coléricos estallidos.

La serie, que aterrizará en HBO en 2027 y constará de siete temporadas, una por cada volumen de la saga literaria de Rowling, cuenta además en su elenco con Lox Pratt como Draco Malfoy, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Tristan y Gabriel Harland como Fred y George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Leo Earley como Seamus Finnigan, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Amos Kitson como Dudley Dursley, Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe y William Nash como Gregory Goyle.

Completan el reparto Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden como el profesor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey, Leigh Gill como el duende Griphook, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch, Anton Lesser como Garrick Ollivander, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirrell, Paul Whitehouse como Filch, Paapa Essiedu como Severus Snape y Warwick Davis, que volverá a meterse en el pellejo del profesor Filius Flitwick, al que dio vida en la saga de películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Rowling produce esta nueva adaptación junto a Neil Blair y Ruth Kenley-Letts.