Filtrado un cambio en la serie de Harry Potter respecto a los libros y películas que conduce a Halloween y Voldemort

La serie de Harry Potter, con Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout encarnando al trío protagonista, continúa avanzando su filmación. Desde el set de rodaje llegan unas imágenes que revelan cómo la ficción de HBO introduce un nuevo cambio respecto a los libros y películas. Estas, además, podrían dar sentido a los rumores sobre Voldemort.

Las imágenes que circulan en Internet revelan que la casa de Harry Potter en el pequeño pueblo de Godric's Hollow estará presente de alguna manera en la serie, que llegará a HBO en 2027. Dichas escenas han sido tomadas en la localidad de Lustleigh, Inglaterra, y en ellas también puede apreciarse la oficina de correos del lugar, el pub The Lion's Heart y la iglesia de Saint Jerome, completamente ambientadas para Halloween.

“Godric’s Hollow Village Store and Post Office”



The HARRY POTTER TV series is ready to film in Lustleigh pic.twitter.com/MeUEYQGGqp — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 13, 2025

Todo parece indicar que el hogar de los Potter aparecerá en la serie durante dicha festividad o al menos próxima a ella. Pero, aunque Godric's Hollow es un lugar muy importante en la obra de J.K. Rowling, no se muestra completamente en las películas ni en los libros de Harry Potter hasta Las Reliquias de la Muerte, cuando Harry y Hermione visitan el pueblo mientras buscan los Horrocruxes.

Sin embargo, antes de eso, Harry solo tiene recuerdos fragmentados de la muerte de su madre. La inclusión de Godric's Hollow en la trama de la primera temporada de la serie podría tener dos posibles explicaciones, y ambas coinciden con la línea temporal de Halloween que sugieren las fotos del set, ya que el ataque a los padres de Harry, Lily y James Potter, tuvo lugar el 31 de octubre de 1981.

En primer lugar, la explicación más sencilla es que la ficción muestre el rescate de Harry siendo un recién nacido por parte de Hagrid, tras el ataque de Lord Voldemort (y su posterior desaparición). Esto conduciría a la escena en la que Rubeus deja al pequeño con Albus Dumbledore en Privet Drive, quien posteriormente se lo entregaría a los Dursley.

Incluso podría implicar una aparición temprana de Sirius Black, al que interpretó Gary Oldman en las películas de Daniel Radcliffe, quien le presta a Hagrid su motocicleta voladora para transportar a Harry. La segunda opción, y también más probable, es que la serie muestre varios flashbacks de la noche en que Lord Voldemort asesinó a James y Lily Potter, aunque no pudo llegar a matar a su vástago, Harry.

Cabe recordar que Ralph Fiennes no asumió el papel de Voldemort hasta El cáliz de fuego. Los últimos rumores apuntaban a que el malvado hechicero aparecería en la temporada 1, oculto en la mente del profesor Quirrell, posiblemente como un flashback de la noche en que mataron a los padres de Harry. Así como también que HBO no tenía intenciones de anunciar su casting y pretendía mantenerlo en secreto hasta que se estrene la temporada. Es decir que, llegado el caso, las escenas en Godric Hollow tendrían mucho sentido, aunque toca esperar para descubrirlo.