VÍDEO: Confirmado en la serie de Harry Potter un poderoso mago que no aparece ni en las películas ni en los libros

Filtradas imágenes del rodaje de la serie de Harry Potter con un poderoso mago que no aparece en las películas - WARNER BROS.

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter que prepara HBO continúa su rodaje con vistas al estreno de su primera temporada a principios de 2027. Tras la reciente filtración de las primeras imágenes de John Lithgow como Dumbledore, acaban de ver la luz nuevos vídeos y fotografías del director de Hogwarts acompañado de un poderoso mago que no aparece en las películas y que solo se menciona de pasada en los libros.

Las imágenes muestran a Nicolas Flamel y a su mujer, Perenelle, junto Dumbledore. Se trata del legendario alquimista que fabricó y tuvo en su poder durante años la piedra filosofal, un objeto con poderes extraordinarios del que Voldemort trató de apropiarse en la primera entrega cinematográfica de la franquicia.

Albus Dumbledore with Nicolas Flamel and his wife in the HARRY POTTER TV series



(via Terry Burton) pic.twitter.com/trO5tcLEND — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 8, 2025

No obstante, ni Flamel ni su mujer aparecen explícitamente ni en las películas ni en las novelas de J.K. Rowling, donde tan solo se le menciona. Así, todo apunta a que esta escena podría corresponderse con algo que Dumbledore relata en un momento dado: cuando convenció a Flamel para que llevara la piedra a Gringotts, el banco de máxima seguridad de los magos.

Video of Dumbledore talking to Nicolas Flamel and his wife in the HARRY POTTER TV series



(via Terry Burton) pic.twitter.com/szl5EreYlH — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 8, 2025

Pero también cabe la posibilidad de que esta escena se corresponda con un momento que Dumbledore menciona de pasada a Harry Potter: cuando persuadió a Flamel para que renunciara a su inmortalidad, que obtuvo gracias al Elixir de la Vida que la piedra permitía elaborar, debido al riesgo que suponía para el mundo mágico.

Aunque Flamel sí apareció en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, encarnado por Brontis Jodorowsky, tanto en el libro como en la película de Harry Potter y la piedra filosofal, cuya historia adaptará esta primera temporada de la serie de HBO, tan solo se le menciona.

Pero su inclusión tendría sentido dada la voluntad que ya expresaron sus creadores de adaptar la trama con todo lujo de detalles. "Tenemos ocho horas para contar el primer libro, así que podemos profundizar en los entresijos y las grietas, y en cómo puede evolucionar el lenguaje de la magia", explicaron la showrunner Francesca Gardiner y el productor ejecutivo Mark Mylod.

La serie de Harry Potter constará de siete temporadas, una por cada volumen de la saga literaria y, según HBO, el plan es que la emisión se extienda a lo largo de 10 años. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout tomarán el testigo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint como Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente.