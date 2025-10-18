Más fotos del rodaje de Harry Potter adelantan la llegada de Voldemort... Y una de las escenas más duras - NETFLIX

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

Conforme continúa el rodaje de la serie de Harry Potter, nuevas fotos de la producción siguen inundando las redes, adelantando algunas de las escenas de la primera temporada. Ahora, unas imágenes parecen indicar que el malvado villano de la saga, Lord Voldemort, se dejará ver en la serie antes de lo que lo hiciera en la saga cinematográfica... y eso significa la adaptación de uno de los momentos más trágicos de la historia del niño mago.

Las imágenes en cuestión han sido tomadas en Lustleigh, Inglaterra, que a todas luces será Godric's Hollow, el pueblo donde Harry pasó su primer año de vida junto a sus padres, James y Lily. El lugar aparece decorado para Halloween y las calles, llenas de transeúntes vestidos para la ocasión, indicativo suficiente para que los fans de la obra de J.K.Rowling sepan exactamente lo que allí se está rodando.

A closer look at the filming of HBO's Harry Potter series in Lustleigh. 🎃



All book readers know what will happen here.. pic.twitter.com/DrvzrVYkOe — Harry Potter News (@HPMoviesNews) October 15, 2025

DevonLive has shared a first picture of the filming of the HARRY POTTER TV series last night in Lustleigh



Some actors appear to be dressed up for Halloween pic.twitter.com/43UpQtAK0f — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 15, 2025

Y es que es precisamente la noche de un 31 de octubre que Voldemort asesina a James y Lily, fallando en su intento de matar al pequeño Harry y dejándolo marcado para siempre con una cicatriz en forma de rayo. Aunque el mago oscuro fue temporalmente derrotado por la fuerza del amor, el bebé quedó huérfano y tuvo que ser adoptado por sus tíos muggles.

Aunque la escena de la muerte de los Potter aparecía brevemente en la primera película, Harry Potter y la piedra filosofal, en un flashback en el que al villano no se le llegaba a ver la cara y que no se detenía en el hecho de que fuese Halloween, el momento es descrito en profundidad en el último libro.

"La noche, húmeda y ventosa, dos niños disfrazados de calabazas tambaleándose por la plaza y los escaparates cubiertos de arañas de papel, todos los adornos muggles de mal gusto de un mundo en el que no creían... Y él se deslizaba, con esa sensación de determinación, poder y rectitud que siempre sentía en estas ocasiones... No era ira... eso era para almas más débiles que la suya... sino triunfo, sí... Había esperado esto, lo había deseado...", narra la novela, según recoge ComicBookMovie.

A few more setting in Lustleigh being redecorated to become Godric's Hollow



The village church will apparently be used for filming the HARRY POTTER TV series, in addition to a pub, a shop, several streets, and houses



(https://t.co/8xpe278xXx) pic.twitter.com/PHO9oxBcxY — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 15, 2025

Antes de llegar a casa de los Potter, el mago incluso es interpelado por un niño muggle que alaba su disfraz y este se plantea matarlo allí mismo, un detalle que, de trasladarse a la serie, reforzaría la presentación del señor tenebroso.

Todo apunta a que la serie de HBO Max incluirá a Voldemort en su narrativa mucho antes de lo que lo hiciera la saga cinematográfica, y los rumores apuntan a que ya se habría seleccionado al intérprete para encarnarlo (que bien podría ser una mujer), aunque no se haya dado a conocer.