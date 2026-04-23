El gran cambio en los poderes de Jessica Jones en el 6x02 de Daredevil: Born Again, explicado - DISNEY+

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again sigue elevando el listón en cada capítulo. Su sexto episodio, de hecho, ha estado marcado por el esperado regreso de Jessica Jones (Krysten Ritter) y un misterio relacionado con los poderes de la mordaz detective y compañera de Matt Murdock (Charlie Cox).

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Titulado Requiem, el episodio 6x02 de Born Again marca la incorporación de Jessica Jones al UCM y su reencuentro con Daredevil tras la cancelación de la serie de la heroína en Netflix en 2019. Su vuelta se produce cuando unos sicarios que trabajan para el agente de la CIA Mr. Charles (Matthew Lillard) asaltan el apartamento de la detective.

Jessica le revela a Daredevil que Mr. Charles se había puesto en contacto con ella para reclutar a personas con superpoderes. Una propuesta que, aunque la expeditiva detective rechazó, da a entender que alguien cercano a ella terminó aceptándola.

Jones también le explica al hombre sin miedo que Charles es "amiguito del alcalde Fisk". Instantes después, Matt se percata de que Jessica tiene tras su enfrentamiento con los hombres de Charles al menos una costilla rota. La heroína intenta restarle hierro al asunto achacándolo a que son gajes del oficio.

Sin embargo, Daredevil no se lo traga ni por un momento, y Jessica le confiesa que desde que nació su hija Danielle, sus poderes son inestables. "A veces van y vienen. No creo que esto tenga un manual de instrucciones", explica Jones.

Esto se evidencia durante una pelea en un almacén contra la AVTF. La fuerza sobrehumana de Jessica desaparece en medio de la refriega, dejándola vulnerable a un tremendo puñetazo del agente Powell. El golpe la hace sangrar, lo cual es alarmante dada su más que habitual resistencia.

EL MOTIVO POR EL QUE LOS PODERES DE JESSICA FALLAN

Hasta el momento, la serie no ha explicado por qué los poderes de Jones son intermitentes tras el nacimiento de su hija, que, aunque el episodio no llega a revelar quién es su padre, todo indica que, al igual que en los cómics, es fruto de su relación amorosa con Luke Cage. Además, también es de esperar que este giro tenga un desarrollo crucial en los próximos episodios de Born Again y, posiblemente, en su temporada 3.

Por otro lado, lo cierto es que, a pesar de la pérdida intermitente de sus poderes, Jessica sigue siendo una formidable detective y excelente luchadora. Ciertamente, los abusos que sufrió a manos del Hombre Púrpura, interpretado por David Tennant en la serie de Netflix, o su difícil infancia podrían ser la causa, pero lo más probable es que sean sus propias emociones las que estén limitando sus poderes.

El hecho de que durante el asalto de la AVTF a su casa Jessica reaccione llena de rabia y los despache brutalmente refuerza la idea de que el problema no es físico, sino emocional. Por lo tanto, su reciente maternidad y que Luke esté en una misión en el extranjero parecen estar influyendo en cómo Jessica percibe y usa sus habilidades, haciendo que piense que están fallando cuando en realidad no es así, aunque toca esperar para averiguarlo.