Daredevil Born Again T2 no oculta los paralelismos entre la Anti-Vigilante Task Force de Kingpin y el ICE de Trump - MARVEL

MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

Este 24 de marzo comienza su andadura en Disney+ la segunda temporada de Daredevil: Born Again, que ya antes de su estreno ha generado conversaciones sobre cómo parece reflejar una preocupante problemática actual. Así, si ya en la primera entrega se comparó la carrera por la alcaldía de Wilson Fisk con la presidencia de Donald Trump, ahora los fans encuentran un potente paralelismo entre la implantación de la Anti-Vigilante Task Force (AVTF) por parte del villano y las acciones del ICE en Estados Unidos, algo sobre lo que el propio equipo de la serie ha querido comentar.

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, el showrunner Dario Scardapane fue preguntado sobre las similitudes entre la AVTF y el ICE, que incluso llevan un uniforme parecido, si bien el de la serie fue diseñado dos años atrás. "Me pregunto si alguien se está inspirando en nosotros", bromeó.

Abordando una escena en particular, en la que un agente del grupo especial irrumpe en un restaurante chipriota en busca de alguien y reacciona violentamente cuando la dueña le escupe y le llama fascista, Scardapane reveló su inspiración en la invasión turca de Chipre. "Lo que vemos que ocurre en las calles de Nueva York en Daredevil: Born Again ocurrió en Chipre en 1974", aseguró.

En opinión del realizador, "si echamos la vista atrás al auge histórico de los autócratas, ya sea Nerón, Pinochet o Franco, todos siguen un guion", por lo que no es tanto que la serie refleje el estado actual de Estados Unidos, sino que se pueden encontrar muchos paralelismos a lo largo de los siglos.

Otra escena de la serie muestra a unos agentes secuestrando a una mujer y metiéndola en una furgoneta negra sin distintivos, momento que quería ser un homenaje a Fruitvale Station de Ryan Coogler, director de Los pecadores, "que es otro ejemplo histórico de la represión de las comunidades marginadas".

Scardapane apuntó además a cierta secuencia "al final" de la temporada que "se parece inquietantemente a un episodio histórico". "Si te adentras en historias que se inspiran en acontecimientos del pasado, la historia tiende a repetirse si no se aprende de ella", sentenció.

LA COMPARACIÓN ENTRE KINGPIN Y TRUMP ES INEVITABLE

Independientemente de su intención inicial, el showrunner reconoce las inevitables comparaciones a las que dará pie la temporada 2 de Daredevil: Born Again, algo que se hizo patente en la etapa de postproducción. "Las cosas llegaron a un punto en el que el arte imitaba a la vida", recordó del proceso.

Por su parte, la productora ejecutiva de Marvel, Sana Amanat, subrayó que tales paralelismos eran "una locura", aunque para ella se trata también de "una historia clásica de Marvel", donde es común ver a una figura autoritaria perseguir a una comunidad marginada. "Lo interesante de esto es que el villano pasa a formar parte del sistema y lo controla", señaló.

En contraposición, Daredevil "no es un héroe tradicional" como el Capitán América o Spider-Man, sino "un personaje complejo en sí mismo, que se da cuenta de que debe convertirse en el símbolo de la resistencia y de que hay poder en ese colectivo".

"Puede convertirse en un símbolo para generar poder y motivación en un colectivo, y ese poder, en última instancia, reside en el pueblo", explicó la productora ejecutiva, exponiendo que, para ella, se trata de "una historia poderosa" que va sobre la propia "Historia".