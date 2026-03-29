Vincent D'Onofrio exige a Marvel y Sony que "arreglen sus mierdas" para que Kingpin pueda pelear contra Spider-man - MARVEL/SONY

MADRID, 29 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again ya ha comenzado en Disney+ con su primer episodio, que marca también el regreso de Vincent D'Onofrio al papel de Wilson Fisk. El actor sugiere que Marvel y Sony deberían dejar sus diferencias a un lado para ponerse de acuerdo y así conseguir que el actual alcalde de Nueva York en el UCM se enfrente a Spider-Man, al igual que en los cómics.

"Si Sony y Marvel alguna vez ponen sus mierdas en orden, quizá", respondió D'Onofrio en X después de que un fan pidiera ver un enfrentamiento entre su Kingpin y Spider-Man. "Es un tema complicado de derechos. Espero que sí", añadió el actor.

A pesar de que Wilson Fisk, quien sigue adelante con su guerra antivigilantes en la temporada 2 de Daredevil: Born Again, forma parte del UCM, Sony es la poseedora de los derechos cinematográficos de Spider-Man. Sin embargo, el acuerdo con Marvel Studios permite que la Casa de las Ideas pueda integrarlo en cintas corales como fue el caso de Vengadores: Infinity War.

“With that insect” 🤣 need the matchup asap pic.twitter.com/jCHH5S9KMJ — Obscure MCU (@ObscureMCU) March 23, 2026

Asimismo, técnicamente, Kingpin y el trepamuros ya aparecieron juntos, solo que fue en la oscarizada cinta de animación de 2018 Spider-Man: Un nuevo Universo. En ella, Fisk (Liev Schreiber) se enfrentaba a Miles Morales (Shameik Moore), el otro Spider-Man de los cómics.

Por otra parte, aunque por ahora una batalla entre el Kingpin de D'Onofrio y el Spider-Man de Tom Holland no resulte viable, al trepamuros no le faltarán enemigos a los que enfrentarse en Brand New Day. La cinta de Destin Daniel Cretton, cuyo estreno está fijado para el 31 de julio, verá a Peter Parker enfrentarse con villanos como Mac Gargan/Scorpion (Michael Mando) o la organización criminal de La Mano.

El filme también contará en su elenco con el regreso de Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds. Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman completan el reparto.