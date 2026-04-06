Daredevil: Born Again desvela el verdadero y ambicioso plan de Wilson Fisk - NETFLIX

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en Disney+ el segundo y el tercer episodio de la nueva temporada de Daredevil: Born Again, la serie de Marvel que retoma el pulso entre Matt Murdock y Wilson Fisk. Estos nuevos capítulos perfilan con mayor claridad hasta dónde pretende llegar Kingpin, cuyo hambre de poder y control no se ha saciado ni siquiera tras convertirse en alcalde de Nueva York.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En la primera parte de Daredevil: Born Again, el personaje interpretado por Vincent D'Onofrio alcanzó más poder que nunca al llegar a la alcaldía de una de las ciudades más importantes e influyentes del mundo. Pero ni siquiera ese cargo ha calmado su ambición desmedida, especialmente tras comprender que sus impulsos de capo criminal también tropiezan con los límites del poder institucional.

"Creo que puedo hacer más bien que solo en Nueva York. ¿Alguna vez has pensado que, con todo lo que tenemos y con todo lo que hemos hecho, estamos obligados a tener un impacto global?", le dice Fisk a Vanessa en el 2x02. De esta forma, Kingpin desvela que aspira a ampliar su imperio mucho más allá de los límites de Nueva York. "¿Cuántos mundos más necesitas conquistar?", le pregunta Venessa. "¿Cuántos hay?", le contesta Kingpin, una respuesta que enfatiza en que la ambición no tiene límites.

FISK QUIERE UN HEREDERO

Pero en el episodio Wilson y Vanessa no solo hablan de expansión territorial, también de legado, pues la gran carencia del imperio de Fisk es la ausencia de un heredero llamado a garantizar su continuidad. En los cómics, Venessa y él tuvieron un hijo, Richard Fisk, aunque lejos de convertirse en su fiel apoyo, a menudo fue rival criminal de su propio padre.

A falta de un sucesor biológico, Born Again apunta a Daniel Blake como posible pieza clave en esa dinastía. Presentado en la primera temporada como miembro del equipo de campaña de Fisk, el personaje interpretado por Michael Gandolfini ha ido ascendiendo hasta instalarse en su círculo de máxima confianza del alcalde. Aunque Kingpin no duda en mostrarse severo con Daniel cuando cree que no está a la altura, su relación con él también ha estado marcada por una cercanía y una consideración inusuales.

Por edad, por dependencia y movido por una devoción casi absoluta, Daniel encaja como un candidato idóneo para convertirse en una suerte de heredero designado. Sin embargo, su vínculo con la periodista BB Urich le convierte en un eslabón vulnerable que Fisk podría no perdonar, ya que esta lo utiliza para extraer información y contribuir a la caída del alcalde.