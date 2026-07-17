Primer vistazo a Gandalf y Sauron en la temporada 3 de Los Anillos de Poder, la serie de El Señor de los Anillos - PRIME VIDEO

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder regresará a Prime Video con su esperada tercera temporada. Ahora han salido a la luz en redes sociales unas imágenes del regreso de Gandalf y Sauron en los nuevos episodios de la serie, que tienen previsto su desembarco el 11 de noviembre.

A través de su cuenta en X, el blog no oficial de la Comic-Con de San Diego ha compartido dos imágenes que muestran un primer y épico vistazo a Sauron y Gandalf en la temporada 3 de Los Anillos de Poder.

Tal y como puede apreciarse, se trata de dos carteles laterales en dos trenes, cuyo diseño parece inspirarse en los pósteres de la trilogía de El Señor de los Anillos, de Peter Jackson.

LA TEMPORADA 2 DE LOS ANILLOS DE PODER YA ANTICIPÓ QUE SAURON Y GANDALF SE CRUZARÍAN

En la primera de ellas puede verse a Sauron de perfil, luciendo su corona frente a un torrente de llamas delante de él. La segunda revela a Gandalf llevando su icónico sombrero y esgrimiendo su poderoso báculo, mientras una luz azul emana a su alrededor. Curiosamente, la temporada 2 de Los Anillos de Poder ya dejó entrever que los caminos de Gandalf y Sauron acabarán cruzándose.

El Mago Oscuro reveló a Gandalf su intención de derrocar a Sauron y arrebatarle el poder, un plan que previsiblemente coincidirá con los esfuerzos del Señor Oscuro por forjar el Anillo Único y someter la Tierra Media a su dominio. Todo apunta a que Gandalf acabará viéndose envuelto en ese conflicto. Por ahora, sin embargo, ambos personajes siguen separados y el mago aún se encuentra en las primeras etapas de su viaje.